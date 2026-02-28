Αφήνουν το Ισραήλ οι ξένοι παίκτες Μακάμπι και Χάποελ – Στον «αέρα» η αθλητική δράση στη χώρα

Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές της χώρας και πλέον οι εξελίξεις «τρέχουν» σε όλα τα επίπεδα…

Ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος, με τα εγχώρια πρωταθλήματα να αναβάλλονται και ξένους παίκτες των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβιβ να αποχωρούν από τη χώρα.

Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με αεροπλάνα, αφού έχει ήδη κλείσει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ και οι παίκτες ενημερώθηκαν να αποχωρήσουν με λεωφορείο προς τη Σόφια. Μάλιστα, πληροφορίες από το Ισραήλ αναφέρουν πως οι Αμερικανοί παίκτες της Μακάμπι αποχώρησαν ήδη από την Παρασκευή (27/2).

Όλα αυτά, λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στις δύο ομάδες, το οποίο μάλιστα θα ήταν και ιστορικό, όντας το πρώτο ντέρμπι της Euroleague σε ισραηλινό έδαφος.

