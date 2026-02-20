Διεθνή ΜΜΕ: Βλέπουν «μάχη» μεταξύ Παναθηναϊκού και Χάποελ για τον Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί πόλο έλξης για διάφορες ομάδες της Euroleague, καθώς κατά διαστήματα διάφορα δημοσιεύματα συνδέουν τον εμβληματικό προπονητή με το ενδιαφέρων ποικίλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, με σερβικό ρεπορτάζ την Πέμπτη να τον συνδέει με τον Σέρβο προπονητή, ενώ ένα νέο ρεπορτάζ ανάβει… φωτιές αφού αναφέρει ότι και η Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει μπει στο κόλπο για την απόκτηση του Σέρβου τεχνικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγάλος στόχος της Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι η άνοδος στη Euroleague, είτε μέσω της κατάκτησης του Eurocup, είτε μέσω wild card και για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας, οι Ισραηλινοί επιθυμούν να προσλάβουν τον Ομπράντοβιτς.

«Ο Γιαννακόπουλος πηγαίνει για Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

Ο Μίτσα Μπέριτς αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός θα φέρει αμέσως πίσω τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αν δεχτεί την πρόταση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μπέριτς, η επιθυμία για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελεί διαχρονικό στόχο της οικογένειας Γιαννακόπουλου. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι αν υπήρχε άμεση συμφωνία με τον Σέρβο τεχνικό, οι εξελίξεις θα ήταν ραγδαίες και πιθανόν ο Αταμάν να είχε ήδη αποτελέσει παρελθόν.

Ο Μπέριτς υποστηρίζει ότι η κατάσταση θα άλλαζε πολύ γρήγορα αν ο θρυλικός προπονητής αποδεχόταν την πρόταση: «Νομίζω πως αν ο Γιαννακόπουλος είχε έναν άσο στο μανίκι ή αν ο Ζέλικο συμφωνούσε — και ξέρω ότι τον κυνηγάει. Είναι επιθυμία του πατέρα του ότι κάποια μέρα πρέπει να φέρει πίσω τον Ζέλικο. Είναι ένα αυστηρά φυλαγμένο μυστικό. Ο Αταμάν θα ήταν ήδη παρελθόν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ίσως τώρα τελειώσει η εκπομπή και προκύψει κάποια περίεργη πληροφορία», δήλωσε ο Μπέριτς στην εκπομπή «Pick and roll».

Ωστόσο, θεωρεί ότι ο Αταμάν έχει την εμπειρία να ανατρέψει την κατάσταση, παρά τις κακές εμφανίσεις της ομάδας που έχει σχεδιαστεί για τα υψηλότερα επίπεδα: «Όταν ο Αταμάν πριν από το Final Four στο Βελιγράδι είπε “θα γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης”, ενώ η Εφές εκείνη τη στιγμή ήταν 10η. Το αν αυτό θα ξυπνήσει τους παίκτες, δεν ξέρω, αλλά το γεγονός είναι ότι δεν δείχνουν καλά. Τώρα δεν έδειχναν τόσο άσχημα, αλλά απέναντι στην Παρτίζαν ήταν τραγικοί», υπενθύμισε ο Μπέριτς, αναφέρει το hotsport.rs