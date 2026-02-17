Στηρίζει Αταμάν ο Γιαννακόπουλος – Δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό ο Τούρκος

Ο Παναθηναϊκός έρχεται από συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και διανύει ένα πολύ δύσκολο δίμηνο από άποψη ντεφορμαρίσματος, όμως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αναρτήσεις του στα social media έδειξε πως στηρίζει τους παίκτες, αλλά και τον Εργκίν Αταμάν.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ ξεκαθάρισε τους στόχους της ομάδας, έστειλε μήνυμα ενότητας και ουσιαστικά ξεκαθάρισε ότι ο Τούρκος προπονητής παρά τα όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό δεν πρόκειται να απολυθεί.

Ανεξάρτητα από το Κύπελλο, μένει μέχρι το τέλος ο Αταμάν

Συγκεκριμένα, ο Αταμάν έχει τη στήριξη του Γιαννακόπουλου και αυτό θα ισχύσει ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στην Κρήτη και στο Final 8, όπου θα κριθεί και ο δεύτερος τίτλος της χρονιάς.

Ο Παναθηναϊκός πάει με μοναδικό στόχο να κατακτήσει την κούπα που πήρε πέρσι, όμως ακόμη κι αν δεν γίνει αυτό, ο Γιαννακόπουλος υπογράμμισε ότι δεν «παίζει» το κεφάλι του και πως ο βασικός στόχος παραμένει η κατάκτηση της Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Με λίγα λόγια ο Αταμάν θα μείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς και με στόχο να κατακτήσει την Euroleague και εν συνεχεία το πρωτάθλημα και το καλοκαίρι θα συζητηθεί με τη διοίκηση το αν θα μείνει και για τη νέα σεζόν, ανάλογα και τα αποτελέσματα.