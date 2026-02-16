Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήρθε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) στην Αθήνα και αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, το απόγευμα βρέθηκε στο Telekom Center Athens, όπου συμμετείχε στην πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.

Μετά την ολοκλήρωσή της ο Αμερικανός φόργουορντ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «πράσινων» εξηγώντας τους λόγους που επέλεξε να υπογράψει στην ομάδα, αλλά και όσα είπε με τον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χέιζ-Ντέιβις:

Για τον λόγο που επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό: «Συζήτησα με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι πώς φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μία επιλογή με όσα έκανα εκεί τα τρία τελευταία χρόνια και ειδικά όσα πετύχαμε ως ομάδα πέρυσι, ένιωσα πώς ένα κεφάλαιο έκλεισε. Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμούν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ».

Για το πώς βλέπει να εντάσσεται στο σύστημα του Άταμαν: «Όπως λέω πάντα θα δουλέψω σκληρά και θα βάλω τα δυνατά μου για να συνεισφέρω αμυντικά και επιθετικά. Μίλησα με τον κόουτς πριν μπούμε στο γήπεδο για να δούμε τα συστήματα και ήθελε να μου υπενθυμίσει: Μην έρθεις εδώ προσπαθώντας να προσαρμοστείς. Να είσαι ο εαυτός σου. Εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψουν όλα γύρω από εσένα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ενθάρρυνση».

Για το πώς νιώθει για τη συνεργασία με Ναν και Σλούκα: «Είναι μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Προφανώς ακούγεται πολύ ωραίο να αναφέρουμε αυτούς τους τίτλους (σ.σ. MVP οι δύο παίκτες) πέρυσι και πρόπερσι, αλλά ο στόχος η πρόκληση και η διασκέδαση έρχονται μέσα από το να το κάνουμε να δουλέψει στο παρκέ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό, όπως είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και εκείνοι για να αποκτήσουμε καλύτερη χημεία και συνοχή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ελπίζω αυτό να μας οδηγήσει στο να κερδίσουμε παιχνίδια».

Για το μήνυμά του προς τους φιλάθλους: «Να να μας επευφημείτε όταν τα πηγαίνουμε καλά, ακόμα περισσότερο όταν δεν τα πηγαίνουμε καλά και να θυμάστε πάντα ότι βάζουμε τα δυνατά μας», κατέληξε ο Χέιζ Ντέιβις