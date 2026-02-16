Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.
Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Χέιζ-Ντέιβις πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις για να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της Πράσινης ΚΑΕ, ο Αμερικανός πέρασε τις εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (16/2), ενώ ο ίδιος για πρώτη φορά πόζαρε με τα ρούχα του Παναθηναϊκού.
Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/Zwkm9Jmg4t
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 16, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Αταμάν ανέφερε για τον Χέιζ-Ντέιβις
«Στόχος είναι να τον ενσωματωθεί και να παίξει στο Final 8 γιατί είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα και μου είπε πως είναι σε καλή κατάσταση και θα αρχίσει προπονήσεις από αύριο (σ.σ. 16/2). Θα παίξει αν είναι έτοιμος».
