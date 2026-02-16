Πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Αναμονή τέλος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των Πράσινων ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Μάλιστα, ο Αμερικανός ήρθε στη χώρας μας χωρίς… τυμπανοκρουσίες, αφου στο αεροδρόμιο δεν τον υποδέχθηκαν κόσμος και media. Πλέον, αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες εξετάσεις, ιατρικές και εργομετρικές, στη διάρκεια της ημέρας και αμέσως μετά θα μπει στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.

«Τρέχει» για το Final 8 ο Χέιζ-Ντέιβις

Την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς την Τετάρτη (18/2) είναι προγραμματισμένος ο προημιτελικός κόντρα στον ΠΑΟΚ και ο Αμερικανός αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή.

Την περασμένη σεζόν, ο Χέιζ-Ντέιβις οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου της, μέτρησε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 1.4 λάθη ανά 31’20” σε 39 παιχνίδια.