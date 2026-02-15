Παναθηναϊκός: Φτάνει στην Αθήνα μέσα στην ημέρα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Αναμονή τέλος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις φτάνει στην Ελλάδα εντός της ημέρας (15/2) για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής τους στους πράσινους.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει γνωστή την ακριβή ώρα άφιξης του Αμερικανού φόργουορντ, λόγω και του παιχνιδιού με τον Κολοσσό Ρόδου για το πρωτάθλημα.

Το «τριφύλλι» σκέφτεται ήδη τον πρώτο στόχο της σεζόν και έτσι ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας χωρίς τυμπανοκρουσίες και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς την Τετάρτη (18/2) είναι προγραμματισμένος ο προημιτελικός κόντρα στον ΠΑΟΚ και ο Αμερικανός αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή.

Την περασμένη σεζόν, οδηγώντας τη Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου της, μέτρησε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 1.4 λάθη ανά 31’20” σε 39 παιχνίδια.