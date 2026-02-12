Ο Γκραντ «υποδέχθηκε» τον Χέιζ-Ντέιβις με… Space Jam (pic)

Ο Παναθηναϊκός φέρνει ξανά στην Ευρώπη τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς, επιλέγοντας να επιστρέψει στη Euroleague μετά από περίπου έξι μήνες παρουσίας του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι «πράσινοι» ενισχύονται δυναμικά ενόψει και του τελευταίου κομματιού της κανονικής περιόδου της Euroleague, αλλά και των πλέι οφ που ακολουθούν, με έναν παίκτη που έχει αποδείξει ότι ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο.

Μάλιστα, ο Τζέριαν Γκραντ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την εν λόγω κίνηση του «τριφυλλιού» αναρτώντας στα σόσιαλ μίντια μια εικόνα από την πασίγνωστη ταινία Space Jam που πρωταγωνιστεί ο Μάικλ Τζόρνταν, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ομάδα του θα θυμίζει τώρα την… υπερομάδα των «Τεράτων» στο σενάριο της απολαυστικής ταινίας. Για την Ιστορία, υπενθυμίζεται πως τα… Τέρατα έχασαν στον τελικό από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Μπαγκς Μπάνι…

Η ανάρτηση του Τζέριαν Γκραντ: