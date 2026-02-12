sports betsson
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Ο Γκραντ «υποδέχθηκε» τον Χέιζ-Ντέιβις με… Space Jam (pic)
Euroleague 12 Φεβρουαρίου 2026, 16:37

Ο Γκραντ «υποδέχθηκε» τον Χέιζ-Ντέιβις με… Space Jam (pic)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προβάρει τα πράσινα και ο Τζέριαν Γκραντ υποδέχθηκε τον νέο του συμπαίκτη με... νοσταλγία από '90s και την ταινία Space Jam.

Ο Παναθηναϊκός φέρνει ξανά στην Ευρώπη τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς, επιλέγοντας να επιστρέψει στη Euroleague μετά από περίπου έξι μήνες παρουσίας του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι «πράσινοι» ενισχύονται δυναμικά ενόψει και του τελευταίου κομματιού της κανονικής περιόδου της Euroleague, αλλά και των πλέι οφ που ακολουθούν, με έναν παίκτη που έχει αποδείξει ότι ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο.

Μάλιστα, ο Τζέριαν Γκραντ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την εν λόγω κίνηση του «τριφυλλιού» αναρτώντας στα σόσιαλ μίντια μια εικόνα από την πασίγνωστη ταινία Space Jam που πρωταγωνιστεί ο Μάικλ Τζόρνταν, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ομάδα του θα θυμίζει τώρα την… υπερομάδα των «Τεράτων» στο σενάριο της απολαυστικής ταινίας. Για την Ιστορία, υπενθυμίζεται πως τα… Τέρατα έχασαν στον τελικό από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Μπαγκς Μπάνι…

Η ανάρτηση του Τζέριαν Γκραντ:

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Αθλητική Ροή
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Σύνταξη
Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)
Euroleague 12.02.26

Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)

Αυτή είναι η ανανεωμένη λίστα με τα κορυφαία συμβόλαια της Ευρωλίγκας, μετά τη συμφωνία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του Αμερικανού στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»
Euroleague 11.02.26

Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
TV 12.02.26

Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

«Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης

Σύνταξη
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί

Για τη σημασία του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ γράφει ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος ΠΣ, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι καθαρό. Είτε θα επανεμφανιστεί ως αυθεντικός πόλος εξουσίας είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε μια πολιτική στασιμότητα με περιορισμένο αποτύπωμα

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
36η δικάσιμος 12.02.26

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»
Ελευθερία; 12.02.26

Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», ο Ζέιν Μαλίκ εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν ερωτεύτηκε πραγματικά το μοντέλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26 Upd: 18:57

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση - «Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο»

Στη σκιά των αποκαλύψεων για τη διασπάθιση κονδυλίων για τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχρισε την κυβέρνηση αποκλειστικά υπεύθυνη για τη γενικευμένη διαφθορά, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις, ανέδειξε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 2025 και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία «φιλεργατικό προσωπείο».

Σύνταξη
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
