Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)
Euroleague 12 Φεβρουαρίου 2026, 13:28

Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)

Αυτή είναι η ανανεωμένη λίστα με τα κορυφαία συμβόλαια της Ευρωλίγκας, μετά τη συμφωνία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του Αμερικανού στην Ευρώπη.

«Money makes the world go round», τραγουδούν οι Λάιζα Μινέλι και Τζόελ Γκρέι, ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά δίδυμα στην ιστορία των μιούζικαλ, κάτι που φαίνεται να ισχύει για τους παίκτες της Euroleague.

Και αυτό, διότι οι παίκτες πλέον έχουν αυξήσει τα κασέ τους και ο ερχομός του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, αλλάζει ακόμη μία φορά την λίστα με τα κορυφαία συμβόλαια παικτών.

Η προσφορά της διοίκησης του Παναθηναϊκού στον Αμερικανό, ήταν της τάξης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων (8.422.500 ευρώ) για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό; Ο Αμερικανός θα είναι πλέον ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος Πράσινος, πίσω από τον Κέντρικ Ναν. Στους λογαριασμούς του, θα μπουν περίπου 1 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν και από 4,5 εκατομμύρια ετησίως, για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους.

Τα 10 κορυφαία συμβόλαια της Euroleague

Κάπως έτσι, τα δέκα κορυφαία συμβόλαια της Euroleague, διαμορφώνονται ως εξής (τα ποσά είναι σε δολάρια):

1.Βασίλιε Μίτσιτς 5,6 εκατ.

O Σέρβος επέστρεψε την εφετινή σεζόν στη διοργάνωση και… πληρώθηκε αδρά για να το κάνει, καθώς πήρε 5,6 εκατομμύρια δολάρια καθαρά από την Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ σε βάθος τριετίας θα εισπράξει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.

YouTube thumbnail

2.Κέντρικ Ναν 5,3 εκατ.

Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τους πράσινους, το οποίο τον έκανε τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη, μέχρι να έρθει ο Μίτσιτς. Ο Ναν έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο το οποίο του αποφέρει 5.3 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

YouTube thumbnail

3. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Με τις λεπτομέρειες που έχουν αναφερθεί ήδη…

4. Σάσα Βεζένκοφ 4.1 εκατ.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού στο δεύτερο έτος του συμβολαίου του με τους ερυθρόλευκους θα λάβει 4.1 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague.

YouTube thumbnail

5. Σέιν Λάρκιν 3,75 εκατ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει… ριζώσει για τα καλά στην Εφές της οποίας και ηγείται αγωνιστικά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και είναι εδώ και μια πενταετία ανάμεσα στους πιο υψηλά αμειβόμενους παίκτες της διοργάνωσης. Λαμβάνει 3.75 εκατομμύρια δολάρια και φιγουράρει στη θέση πέντε -πλέον- της λίστας.

YouTube thumbnail

6. Ντζάναν Μούσα 3,5 εκατ.

Ο Βόσνιος shooting γκαρντ, άφησε την Ρεάλ Μαδρίτης για να πάρει μεταγραφή στην Dubai BC, η οποία παίζει για πρώτη φορά στη Euroleague και πήρε 3.5 εκατομμύρια δολάρια στην Αραβία, βλέποντας τον μισθό του σχεδόν να διπλασιάζεται.

7. Εβάν Φουρνιέ 3,2 εκατ

Ο Γάλλος σταρ των ερυθρόλευκων, υπέγραψε το καλοκαίρι αναπροσαρμογή συμβολαίου και ανανέωση, με τις απολαβές του να αυξάνονται, μένοντας για μία… ζωή στον Πειραιά. Ο Φουρνιέ έχει λαμβάνειν 3.2 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στο νούμερο επτά -πλέον- της λίστας.

YouTube thumbnail

8. Ματίας Λεσόρ 3,2 εκατ

Ο άτυχος της περυσινής σεζόν του Παναθηναϊκού, έπαθε κάταγμα κνήμης περόνης., επέστρεψε στο Final Four, αλλά έκτοτε δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί ξανά. Ο Λεσόρ υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με της απολαβές του να αυξάνονται και να φτάνουν τα 3.2 εκατομμύρια δολάρια.

9. Κώστας Σλούκας 3,1 εκατ

Ο Σλούκας θα πάρει την σεζόν που διανύουμε 3.1 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στο νούμερο εννιά της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague.

YouTube thumbnail

10. Μάικ Τζέιμς 3 εκατ.

Ο Τζέιμς είναι να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 3 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται -πλέον- στην τελευταία θέση της λίστας μας.

YouTube thumbnail

10. Έντι Ταβάρες

Και η λίστα μας κλείνει με το «σκιάχτρο» της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος εξακολουθεί να είναι σημείο αναφοράς για την θέση «5» στην Ευρώπη, αλλά και στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός πως πέρυσι δεν έκανε καλή σεζόν. Ο Ταβάρες είναι να πάρει 2.7 εκατομμύρια δολάρια και είναι ο μοναδικός παίκτης ισπανικής ομάδας που βρίσκεται στην δεκάδα λόγω της πολύ υψηλής φορολογίας που υπάρχει στη χώρα.

Ποδόσφαιρο 12.02.26

Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Οι «κιτρινόμαυροι» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Μισεουί.

Σύνταξη
