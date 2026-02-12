Ναν ή Χέιζ-Ντέιβις: Τελικά ποιος παίρνει τα περισσότερα χρήματα;
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ετοιμάζεται να υπογράψει στον Παναθηναϊκό ένα μυθικό συμβόλαιο το οποίο θα κοντράρει αυτό του Κέντρικ Ναν...
Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη σπουδαία μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, σε ένα από τα σπουδαιότερα deal των τελευταίων ετών και φέρνει στην Ελλάδα τον περσινό MVP του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε.
Οι πράσινοι αν και ο παίκτης έδειχνε να είναι πιο κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, έκαναν κίνηση-ματ και έπεισαν τον Αμερικανό φόργουορντ να μετακομίσει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, μετά από το πέρασμά του από το NBA και τους Φοίνιξ Σανς.
Η προσφορά της διοίκησης του Παναθηναϊκού, ήταν της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Επομένως, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα αποτελεί παίκτη της ομάδας, έως το καλοκαίρι του 2028.
Το συμβόλαιο του Χέιζ-Ντέιβις και ο Ναν
Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, ο Αμερικανός θα είναι πλέον ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής, πίσω από τον Κέντρικ Ναν. Στους λογαριασμούς του, θα μπουν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν και από 3,5 εκατομμύρια ετησίως, για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους.
Ο Κέντρικ Ναν ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό πριν μερικούς μήνες σε ένα επίσης μυθικό deal, καθώς αμείβεται με 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και είναι ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος στην Ευρώπη.
