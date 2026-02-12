Oι λεπτομέρειες για το «χρυσό» deal του Παναθηναϊκού με τον Χέιζ-Ντέιβις

Τέλος στο πολύκροτο σίριαλ της υπόθεσης Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έβαλε ο Παναθηναϊκός, ολοκληρώνοντας μία μεταγραφή που ταράσσει τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ συμφώνησε και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, με τους «πράσινους» να κάνουν την καθοριστική ρελάνς την ύστατη στιγμή και να ανατρέπουν τα δεδομένα.

Η υπόθεση είχε φτάσει στην τελική ευθεία με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία πίεζε δυναμικά και είχε ανεβάσει σημαντικά την προσφορά της. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά δυνατά στο παιχνίδι, κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση και κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλάζοντας πλήρως την τροπή των εξελίξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό ποσό είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ για τον Αμερικανό από τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του deal ο Χέιζ-Ντέιβις θα πάρει πάνω από 4 εκατ. για κάθε ένα από τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ περίπου 2 εκατ. θα λάβει μόνο τη φετινή σεζόν σε μια μυθική συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Πότε θα παίξει ο Χέιζ-Ντέιβις

O MVP του περσινού Final Four προτίμησε τον Παναθηναϊκό έναντι της Χάποελ, λόγω και του ότι ο Δημήτρης Ιτούδης δεν είναι ασφαλής στο Ισραήλ, ενώ όσον αφορά το πότε θα είναι διαθέσιμος ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, θα είναι άμεσα, αφού είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Μάλιστα, όλα δείχνουν ότι στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη θα είναι κανονικά στην αποστολή και θα παίξει, με τον Εργκίν Αταμάν να προσθέτει ακόμη έναν σπουδαίο παίκτη στο ρόστερ του.