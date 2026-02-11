Οι οικονομικές απαιτήσεις του Χέιζ-Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί το πιο «καυτό» όνομα στην Euroleague τις τελευταίες μέρες, αφού όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από έναν χρόνο απουσίας στο NBA και τους Φοίνιξ Σανς. Ο Αμερικανός φόργουορντ εξετάζει τις επιλογές του στη Γηραιά Ήπειρο, η Χάποελ Τελ Αβίβ μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο από οικονομικής πλευράς, όμως είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο «κόλπο» της απόκτησης του παραμένει και η πρώην ομάδα του, η Φενέρμπαχτσε.

Αυτό που παίζει κομβικό ρόλο στην απόφαση του είναι το οικονομικό κομμάτι, με το θέμα να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και να εμπλέκει και τον Κέντρικ Ναν. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Ντονάτας Ουρμπόνας, μιλώντας στο Urbonus podcast του Basketnews, συνέδεσε ευθέως το σενάριο του «χρυσού» συμβολαίου με την πρόσφατη τοποθέτηση του Κέντρικ Ναν.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Χέις-Ντέιβις βλέπει τον εαυτό του στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά, ενώ αποκάλυψε ότι το σχόλιο του ηγέτη του Παναθηναϊκού δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο από τον ίδιο τον παίκτη.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά είμαι σίγουρος ότι πιστεύει πως αξίζει να είναι το Νο. 1, να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη. Σίγουρα μέσα στους τρεις πρώτους, χωρίς καμία αμφιβολία», ανέφερε.

Ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν

Ο Ουρμπόνας στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίδραση του Χέις-Ντέιβις απέναντι στο σχόλιο του Ναν, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους δηλώσεις λειτουργούν ως «καύσιμο» για τον Αμερικανό φόργουορντ. «Μπορώ να σας εγγυηθώ κάτι. Αποθήκευσε το σχόλιο του Κέντρικ Ναν στο σημειωματάριό του, είναι σίγουρο. Κάποιες φορές αποθηκεύει ακόμη και πραγματικά γελοία πράγματα που διαβάζει στο ίντερνετ για να έχει κίνητρο», είπε.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, προαναγγέλλοντας ότι όλο αυτό θα φανεί ξεκάθαρα στο παρκέ, ειδικά στα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Γι’ αυτό μπορώ να σας πω ότι αυτά τα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό θα είναι ξεχωριστά».