«Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει 24ωρη διορία για να απαντήσει στη Χάποελ»
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sport5, ο Χέιζ-Ντέιβις θα πρέπει να απαντήσει εντός 24ωρών στην πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ.
- Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
- Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής ζητά η Καρυστιανού
- Νεαρός ξυλοκόπησε κουρέα με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα
- Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Ο Χέιζ Ντέιβις βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς ομάδες της Euroleague τον διεκδικούν για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, από τη στιγμή που έμεινε free agent στο ΝΒΑ.
Μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων είναι και η Χάποελ, με το Sport5 να αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί έδωσαν 24ωρη διορία στον Ντέιβις για να απαντήσει είτε θετικά είτε αρνητικά στην πρότασή τους.
Τι ισχύει με την πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Χέιζ-Ντέιβις
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η πρόταση της Χάποελ αφορά συμβόλαιο της τάξεως των 10 εκατ. δολαρίων για 2.5 χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χέιζ Ντέιβις έχει συνεργαστεί με τον κόουτς Ιτούδη στο παρελθόν, αφού δούλεψαν μαζί στη Φενέρμπαχτσε, ενώ και οι Τούρκοι διεκδικούν την υπογραφή του αυτή την περίοδο.
- «Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει 24ωρη διορία για να απαντήσει στη Χάποελ»
- Πρώτη επίσημη εμφάνιση για Χάμιλτον – Καρντάσιαν – Πήγαν μαζί στο Super Bowl (pics)
- Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ
- Στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ο Γουόρντ: Η ανάρτηση του από το ντέρμπι (pic)
- Ο Ντάντε Έξουμ έμεινε κι επίσημα ελεύθερος – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του
- Μια μπάλα εμπνευσμένη από πολεμίστριες
- Αντιδράσεις με τη διαφήμιση της Σερένα Γούιλιαμς με ένεση φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας (vids)
- Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις