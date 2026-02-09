«Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει 24ωρη διορία για να απαντήσει στη Χάποελ»

Ο Χέιζ Ντέιβις βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς ομάδες της Euroleague τον διεκδικούν για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, από τη στιγμή που έμεινε free agent στο ΝΒΑ.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων είναι και η Χάποελ, με το Sport5 να αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί έδωσαν 24ωρη διορία στον Ντέιβις για να απαντήσει είτε θετικά είτε αρνητικά στην πρότασή τους.

Τι ισχύει με την πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Χέιζ-Ντέιβις

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η πρόταση της Χάποελ αφορά συμβόλαιο της τάξεως των 10 εκατ. δολαρίων για 2.5 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χέιζ Ντέιβις έχει συνεργαστεί με τον κόουτς Ιτούδη στο παρελθόν, αφού δούλεψαν μαζί στη Φενέρμπαχτσε, ενώ και οι Τούρκοι διεκδικούν την υπογραφή του αυτή την περίοδο.