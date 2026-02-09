«Αυτή είναι η… χρυσή πρόταση της Χάποελ για τον Χέιζ-Ντέιβις» (pic)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι πρόσωπο των τελευταίων ημερών στη Euroleague, με τον Αμερικανό να μένει ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς που ανταλλάχθηκε και πλέον μπορεί να συνεχίσει όπου επιθυμεί την καριέρα του, κοιτώντας την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Τρεις ομάδες ήταν εκείνες που κινήθηκαν πιο έντονα για να τον κάνουν δικό τους, και συγκεκριμένα η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ο έμπειρος φόργουορντ αρνήθηκε την πρόταση του «τριφυλλιού» κι έτσι μένουν δύο διεκδικητές.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν τα ρεπορτάζ, ο Χέιζ-Ντέιβις είχε συνάντηση με τους ανθρώπους της Φενέρμπαχτσε, η προσφορά της οποίας είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με αυτά που προσφέρει η Χάποελ.

Η πρόταση της Χάποελ για τον Χέιζ-Ντέιβις

Hapoel Tel Aviv has submitted a significant offer of approximately $11 million to Nigel Hayes-Davis. $2 million for this season, $4.5 million + $4.5 million for the remaining 2seasons. Hapoel strongly wants to strengthen the team with the MVP of the last EuroLeague Final Four. pic.twitter.com/uR6ZjuxpGH — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 9, 2026

Ο Ματέο Αντρεάνι έρχεται να αποκαλύψει όσα δίνουν οι Ισραηλινοί και τα νούμερα πραγματικά… τρομάζουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, ο Αμερικανός θα πάρει από τη Χάποελ 2 εκατομμύρια δολάρια για φέτος, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια το ποσό θα φτάσει συνολικά τα 9 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 4,5 τον χρόνο.