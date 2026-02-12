Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Χέιζ – Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια

Μεταμεσονύχτιο «μπαμ» με Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό!

Λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε Insta Story με το οποίο ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Κίνηση που προκαλεί… σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να έρχεται άμεσα στην Αθήνα για λογαριασμό του «τριφυλλιού». Με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να αναφέρει πως ο Χέιζ-Ντέιβις θα είναι παίκτης των «πράσινων» για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

«Ο αθλητής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, για τα επόμενα 2,5 χρόνια, θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μία προσθήκη η οποία προφανώς… ταράζει τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δημιουργεί πλέον καινούρια δεδομένα. Ανεβάζοντας αρκετά το επίπεδο του ρόστερ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Μετά την εξαιρετική του παρουσία στη Φενέρμπαχτσε, όπου κατέκτησε τη Euroleague πέρσι, πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έζησε για μερικούς μήνες το μεγάλο όνειρο στις ΗΠΑ (1.4 πόντους και 1.3 ριμπάουντ σε 22 αναμετρήσεις με τους Σανς) και πλέον επιστρέφει ξανά στην Ευρώπη, έχοντας στόχο εκ νέου την κορυφή. Αυτή τη φορά με τον Παναθηναϊκό.

Οι Μπακς τον άφησαν ελεύθερο, Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενέρ, παρά τις προσπάθειες που πραγματοποίησαν, δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν σε συμφωνία με την πλευρά του 31χρονου power forward και παρά την αρχική άρνηση στην πρώτη προσφορά του Παναθηναϊκού, εν τέλει ενέδωσε και θα φοράει την πράσινη φανέλα για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Με το συμβόλαιο του Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό να ξεπερνάει κάθε όριο! Για τους τέσσερις μήνες της φετινής χρονιάς και τις επόμενες δύο σεζόν (2026-27, 2027-28) θα καρπωθεί συνολικά περίπου 10.000.000 ευρώ, φτάνοντας στα επίπεδα του «μίδα» Κέντρικ Ναν (4,5 εκατ. τον χρόνο)!

Την περασμένη χρονιά μέτρησε 16.7 πόντους (41% στο τρίποντο), 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 1.4 λάθη ανά 31’20” σε 39 παιχνίδια με τη φανέλα της Φενέρ, με την οποία έφτασε έως την κορυφή της Ευρώπης. Συνολικά στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Λέικερς, Ράπτορς, Κινγκς, Γαλατάσαραϊ, Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Φοίνιξ Σανς.

Σε 213 συμμετοχές στη Euroleague ο 31χρονος φόργουορντ μετράει 10.4 πόντους (50.4% στο δίποντο, 39.2% στο τρίποντο, 83.6% στις βολές), 4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.