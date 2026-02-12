Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του ο Χέιζ-Ντέιβις

Η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (31 χρόνων, 2.01 μέτρα) από τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τον Αμερικανό MVP του περσινού Final Four της Euroleague.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ συμφώνησε και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, με τους «πράσινους» να κάνουν την καθοριστική ρελάνς την ύστατη στιγμή και να ανατρέπουν τα δεδομένα.

Η υπόθεση είχε φτάσει στην τελική ευθεία με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία πίεζε δυναμικά και είχε ανεβάσει σημαντικά την προσφορά της. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά δυνατά στο παιχνίδι, κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση και κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του παίκτη, αλλάζοντας πλήρως την τροπή των εξελίξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό ποσό είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ για τον Αμερικανό από τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του deal ο Χέιζ-Ντέιβις θα πάρει πάνω από 4 εκατ. για κάθε ένα από τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ περίπου 2 εκατ. θα λάβει μόνο τη φετινή σεζόν σε μια μυθική συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Χέιζ-Ντέιβις:

«Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Χέιζ-Ντέιβις

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Nigel Hayes-Davis joins Panathinaikos BC AKTOR

Panathinaikos BC AKTOR».