Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.
- Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Το σίριαλ των τελευταίων πολλών ημερών στη Euroleague είναι το πού θα υπογράψει ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ο οποίος παρά το γεγονός πως έχει μείνει ελεύθερος από το NBA δεν έχει βρει ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Πριν τρεις μέρες ο Αμερικανός πάουερ-φόργουορντ είχε απορρίψει την προσφορά των πράσινων, όπως είχε άλλωστε αποκαλύψει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν και πάλι αλλάξει.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναθηναϊκός έχει επανέλθει δυναμικά στο κυνήγι του Χέιζ-Ντέιβις, έχοντας καταθέσει νέα πρόταση στην πλευρά του Αμερικανού παίκτη.
Τα δεδομένα στην περίπτωση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις
Ο Χέιζ-Ντέιβις, μολονότι έχει στα χέρια του μία πολύ καλή οικονομικά από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (την καλύτερη από όσες του έχουν καταθέσει), φαίνεται πως είναι διστακτικός να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ, παρά το γεγονός πως εκτιμάει ιδιαίτερα τον Δημήτρη Ιτούδη.
Ο 31χρονος φόργουορντ περιμένει και μία βελτιωμένη πρόταση από την Φενέρμπαχτσε, με τον ίδιο τον παίκτη να καλείται να πάρει την απόφασή του σύντομα. Άπαντες περιμένουν την τελική απόφαση του Ντέιβις, με τις μεταγραφές στη Euroleague να ολοκληρώνονται στις 25 Φεβρουαρίου.
Όπως καταλαβαίνουν άπαντες μέχρι τότε οι ομάδες θα πρέπει να έχουν κλείσει τα ρόστερ τους, προχωρώντας στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
Πάντως ένας από τους πιο γνωστούς ρεπόρτερ σε θέματα της Φενέρμπαχτσε, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου υποστηρίζει πως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν παραμένουν στη διεκδίκηση της απόκτησης του Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις. Μάλιστα προσθέτει πως τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβασαν τις προσφορές τους στον 31χρονος, ύψους 2,01μ. πάουερ φόργουορντ.
🚨 Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi.
• Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi.
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 11, 2026
- Σάντερλαντ – Λίβερπουλ 0-1: Τρίποντο με «υπογραφή» Φαν Ντάικ
- Μπιλμπάο – Σοσιεδάδ 0-1: «Διπλό» και προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Κυπέλλου
- «Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
- Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 2-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Βαυαροί
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς 0-0: «Σφυροκόπημα» των Reds με 35 τελικές, αλλά…
- Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι»
- Λουτσέσκου: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και προκριθήκαμε δίκαια»
- Η Σάκκαρη ψάχνει «εκδίκηση» και τον πρώτο της ημιτελικό μετά από 22 μήνες (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις