Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Το σίριαλ των τελευταίων πολλών ημερών στη Euroleague είναι το πού θα υπογράψει ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ο οποίος παρά το γεγονός πως έχει μείνει ελεύθερος από το NBA δεν έχει βρει ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πριν τρεις μέρες ο Αμερικανός πάουερ-φόργουορντ είχε απορρίψει την προσφορά των πράσινων, όπως είχε άλλωστε αποκαλύψει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν και πάλι αλλάξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναθηναϊκός έχει επανέλθει δυναμικά στο κυνήγι του Χέιζ-Ντέιβις, έχοντας καταθέσει νέα πρόταση στην πλευρά του Αμερικανού παίκτη.

Τα δεδομένα στην περίπτωση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις

Ο Χέιζ-Ντέιβις, μολονότι έχει στα χέρια του μία πολύ καλή οικονομικά από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (την καλύτερη από όσες του έχουν καταθέσει), φαίνεται πως είναι διστακτικός να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ, παρά το γεγονός πως εκτιμάει ιδιαίτερα τον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο 31χρονος φόργουορντ περιμένει και μία βελτιωμένη πρόταση από την Φενέρμπαχτσε, με τον ίδιο τον παίκτη να καλείται να πάρει την απόφασή του σύντομα. Άπαντες περιμένουν την τελική απόφαση του Ντέιβις, με τις μεταγραφές στη Euroleague να ολοκληρώνονται στις 25 Φεβρουαρίου.

Όπως καταλαβαίνουν άπαντες μέχρι τότε οι ομάδες θα πρέπει να έχουν κλείσει τα ρόστερ τους, προχωρώντας στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Πάντως ένας από τους πιο γνωστούς ρεπόρτερ σε θέματα της Φενέρμπαχτσε, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου υποστηρίζει πως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν παραμένουν στη διεκδίκηση της απόκτησης του Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις. Μάλιστα προσθέτει πως τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβασαν τις προσφορές τους στον 31χρονος, ύψους 2,01μ. πάουερ φόργουορντ.