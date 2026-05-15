Οι αθλητικές μεταδόσεις (15/5): Πού δείτε το Παναθηναϊκός-Μύκονος και το Άστον Βίλα-Λίβερπουλ
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/5)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σημαντικά ματς περιλαμβάνονται στο σημερινό (15/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό από το Final Four επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του και φιλοξενεί τη Μύκονο (19:00) στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL.
Επίσης, η Άστον Βίλα υποδέχεται την Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική της Premier League, με τον νικητή να αποκτά προβάδισμα για την 4η θέση.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/5)
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
18:00 Novasports StartΠΑΟΚ – Άρης Super League Κ19 Τελικός Κυπέλλου
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Basket League
20:00 COSMOTE SPORT 6 HDATP Masters 1000 2026Ρώμη
21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Γκρίμσμπι EFL League Two
21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Κάντιθ Β’ Ισπανίας
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Πάρτικ Θιστλ – Ντανφέρμλιν Scottish Premiership
22:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Λίβερπουλ Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Τσέστερφιλντ EFL League Two
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (15/5): Πού δείτε το Παναθηναϊκός-Μύκονος και το Άστον Βίλα-Λίβερπουλ
- Νέα σενάρια για το μέλλον του Αταμάν: «Μετρημένες οι μέρες του στην Αθήνα»
- Το μήνυμα που έστειλε ο Γιαννακόπουλος: «Όλα τούμπα θα τα κάνουμε»
- Απίστευτο και όμως αληθινό: Ούτε ένα τάιμ άουτ δεν πήρε ο Μαρτίνεθ στο Game 5
- Το colpo grosso των Ιταλών για να κυριαρχήσουν στο παγκόσμιο τένις (pics)
- Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
- Μίλιτσιτς: «Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό – Είναι γελοίο»
- Οι τελευταίες ημέρες της Πομπηίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις