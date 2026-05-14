Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί μπροστά σε άδειες εξέδρες.
Οριστικά χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί το κυριακάτικο (17/05), παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Κι αυτό γιατί, όπως έγινε γνωστό, το αίτημα των «πράσινων» για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία του γηπέδου τους, απορρίφθηκε. Ως αποτέλεσμα, η αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί οριστικά κεκλεισμένων των θυρών.
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ανατρέψει την απόφαση που του είχε επιβληθεί για δύο κροτίδες που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Έτσι, δεν θα έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει όπως θα ήθελε τον κόσμο του σε ένα επίσημο παιχνίδι, το οποίο υπενθυμίζεται ότι θα είναι το τελευταίο εντός έδρας στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, πριν το «τριφύλλι» μετακομίσει πρώτα στο ΟΑΚΑ και μετά στον Βοτανικό.
Παρ’ όλα αυτά, όπως είχε ήδη ενημερώσει ο Παναθηναϊκός, θα διεξαχθεί στο μέλλον φιλικό παιχνίδι για να τιμηθεί με τον δέοντα τρόπο το παραδοσιακό «σπίτι» του.
