Ο Παναθηναϊκός και ένα αρνητικό ρεκόρ – Ποτέ ξανά δεν είχε τόσους βαθμούς στην 4η αγωνιστική των play offs

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να προηγήθηκε κόντρα στην ΑΕΚ με τον γκολ του Ανδρέα Τεττέη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως είδε την Ένωση να επιστρέφει και να κάνει την ανατροπή επικρατώντας με 2-1, στο ματς που της χάρισε το πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» μπορεί να μην βρίσκονταν στη διεκδίκηση του τίτλου, όμως πάλευαν -και παλεύουν- για τον καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη διαδικασία των playoffs. Προς το παρόν όμως αυτό που κατέγραψαν ήταν έναν αρνητικό ρεκόρ.

Πόσους βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός

Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής μόλις 2 βαθμούς στη διαδικασία, χάρη στις δύο ισοπαλίες με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αριθμός που καθιστά αρνητική επίδοση στην ιστορία του Παναθηναϊκού όσο συμμετέχει στα playoffs, είτε σε αυτά που συμμετέχει ο πρωταθλητής, είτε παλαιότερα.

Τη σεζόν 2011-12, οι «πράσινοι» νίκησαν στην 4η αγωνιστική τον ΠΑΟΚ με 2-0 και έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς, τη σεζόν 2019-20 είχαν νικήσει την ΑΕΚ στην 4η αγωνιστική με 1-0 ανεβαίνοντας στους τέσσερις βαθμούς, ενώ τη σεζόν 2016-17 ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με τον ΟΦΗ, φτάνοντας όμως τους τρεις βαθμούς. Αυτές ήταν οι τρεις χειρότερες χρονιές που η ξεπέρασε η αρνητική επίδοση του «τριφυλλιού».