Ο Ελμίν Ράστοντερ γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2001 στη μικρή πόλη Γουέτζικο, σε μία ορεινή περιοχή κοντά στη Ζυρίχη. Οι γονείς του είναι Βορειομακεδόνες που μετακόμισαν στην Ελβετία, αναζητώντας υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ο μικρός Ελμίν ξεχώριζε για τα σωματικά προσόντα του και διακρίθηκε στο ποδόσφαιρο. Προϊόν της ακαδημίας της Γκρασχόπερ, δημιούργησε τη φήμη του σκόρερ με τη Βαντούζ στο Λιχτενστάιν και εξελίχτηκε σε πρωταγωνιστή με την Τουν. Με τους νεοφώτιστους στην Α’ κατηγορία της Ελβετίας στέφθηκε πρωταθλητής πριν μερικές μέρες, εκτοξεύοντας την αξία του. Ο 24χρονος στράικερ έχει μία παραγωγική σεζόν με 13 γκολ και 6 ασίστ σε 34 παιχνίδια.

Με ύψος 1 μέτρο και 91 εκατοστά, ο Ράστοντερ κινείται κυρίως στην περιοχή. Έχει έφεση στο εύκολο γκολ και εφόσον τροφοδοτηθεί, προσφέρει εγγύηση εύστοχων τελειωμάτων. Ο Ράστοντερ έχει ποδοσφαιρικά γονίδια στην οικογένεια, αφού ο αδερφός του Εσμίν είναι επαγγελματίας για τη Ρούτι, ο ξάδερφος Άντις Γιάχοβιτς είναι πια παλαίμαχος και ο επίσης ξάδερφος Έντις Σμάγιοβιτς αγωνίζεται στην ερασιτεχνική Λινθ 04.

Οι επιδόσεις του Ράστοντερ στην Ελβετία προσέλκυσαν την προσοχή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Ο ελβετικός Τύπος αποκάλυψε ότι σκάουτ του Τριφυλλιού έχει παρακολουθήσει τον Βορειομακεδόνα επιθετικό και έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για την περίπτωση του. Ο Ράστοντερ δεσμεύεται με την Τουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, με οψιόν ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο.

Υπό μία έννοια, το τάιμινγκ είναι ιδανικό για να πουλήσει η Τουν τον βασικό σέντερ φορ της, αφού δύσκολα θα επαναλάβει παρόμοια επιτυχία. Από την άλλη, η πρωταθλήτρια Ελβετίας ίσως να επιλέξει να διατηρήσει τον «κορμό» της και να αναζητήσει τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα ελβετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η Τουν θα συζητούσε για τον Ράστοντερ με τιμή εκκίνησης τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», ο Ράστοντερ δεν είναι απλά άλλος ένας παίκτης στη λίστα των ιθυνόντων του Τριφυλλιού για την επίθεση. Απεναντίας, ο 24χρονος άσος ιεραρχείται ψηλά στο «πράσινο» στρατόπεδο. Διότι θεωρείται ο κατάλληλος για να πλαισιώσει τον Ανδρέα Τεττέη και να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη γραμμή κρούσης. Επίσης, ο Ράστοντερ είναι σε παραγωγική ηλικία και έχει περιθώρια εξέλιξης και μεταπωλητική αξία. Το προφίλ του νεαρού ποδοσφαιριστή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στον σύλλογο για τη μεταγραφική πολιτική.

Εξυπακούεται ότι πριν την ενίσχυση της επίθεσης, προηγούνται οι αποχωρήσεις. Ο μάνατζερ του Κάρολ Σφιντέρσκι ψάχνει πρόταση στο εξωτερικό και αισιοδοξεί πως θα ολοκληρώσει την πώληση του Πολωνού στράικερ. Αντίστοιχα, ο Μίλος Πάντοβιτς έχει ενημερωθεί πως πιθανώς θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού και οι εκπρόσωποι του δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Πάντως, επί της ουσίας, ο Ράστοντερ θα αποτελούσε τον αντικαταστάτη του Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός κυνηγός αγοράστηκε από τη Ρέιντζερς αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ για να αναλάβει το βάρος στο σκοράρισμα. Άλλωστε στην καριέρα του έχει αποδείξει ότι είναι δεινός σκόρερ. Δυστυχώς για τους «πράσινους», ο Ντέσερς είναι τραυματίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και κανένας δεν μπορεί να προδικάσει πως θα επανέρθει το καλοκαίρι, μετά από πολύμηνη αγωνιστική απραξία…