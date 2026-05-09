Παναθηναϊκός: Ο Ελμίν Ράστοντερ έρχεται με μία προϋπόθεση
Ποδόσφαιρο 09 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Ο Ελμίν Ράστοντερ έρχεται με μία προϋπόθεση

Ο Βορειομακεδόνας επιθετικός της Τουν, Ελμίν Ράστοντερ απασχολεί σοβαρά τον Παναθηναϊκό εν όψει της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Ελμίν Ράστοντερ γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2001 στη μικρή πόλη Γουέτζικο, σε μία ορεινή περιοχή κοντά στη Ζυρίχη. Οι γονείς του είναι Βορειομακεδόνες που μετακόμισαν στην Ελβετία, αναζητώντας υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ο μικρός Ελμίν ξεχώριζε για τα σωματικά προσόντα του και διακρίθηκε στο ποδόσφαιρο. Προϊόν της ακαδημίας της Γκρασχόπερ, δημιούργησε τη φήμη του σκόρερ με τη Βαντούζ στο Λιχτενστάιν και εξελίχτηκε σε πρωταγωνιστή με την Τουν. Με τους νεοφώτιστους στην Α’ κατηγορία της Ελβετίας στέφθηκε πρωταθλητής πριν μερικές μέρες, εκτοξεύοντας την αξία του. Ο 24χρονος στράικερ έχει μία παραγωγική σεζόν με 13 γκολ και 6 ασίστ σε 34 παιχνίδια. 

Με ύψος 1 μέτρο και 91 εκατοστά, ο Ράστοντερ κινείται κυρίως στην περιοχή. Έχει έφεση στο εύκολο γκολ και εφόσον τροφοδοτηθεί, προσφέρει εγγύηση εύστοχων τελειωμάτων. Ο Ράστοντερ έχει ποδοσφαιρικά γονίδια στην οικογένεια, αφού ο αδερφός του Εσμίν είναι επαγγελματίας για τη Ρούτι, ο ξάδερφος Άντις Γιάχοβιτς είναι πια παλαίμαχος και ο επίσης ξάδερφος Έντις Σμάγιοβιτς αγωνίζεται στην ερασιτεχνική Λινθ 04.

Οι επιδόσεις του Ράστοντερ στην Ελβετία προσέλκυσαν την προσοχή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Ο ελβετικός Τύπος αποκάλυψε ότι σκάουτ του Τριφυλλιού έχει παρακολουθήσει τον Βορειομακεδόνα επιθετικό και έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για την περίπτωση του. Ο Ράστοντερ δεσμεύεται με την Τουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, με οψιόν ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο.

Υπό μία έννοια, το τάιμινγκ είναι ιδανικό για να πουλήσει η Τουν τον βασικό σέντερ φορ της, αφού δύσκολα θα επαναλάβει παρόμοια επιτυχία. Από την άλλη, η πρωταθλήτρια Ελβετίας ίσως να επιλέξει να διατηρήσει τον «κορμό» της και να αναζητήσει τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα ελβετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η Τουν θα συζητούσε για τον Ράστοντερ με τιμή εκκίνησης τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», ο Ράστοντερ δεν είναι απλά άλλος ένας παίκτης στη λίστα των ιθυνόντων του Τριφυλλιού για την επίθεση. Απεναντίας, ο 24χρονος άσος ιεραρχείται ψηλά στο «πράσινο» στρατόπεδο. Διότι θεωρείται ο κατάλληλος για να πλαισιώσει τον Ανδρέα Τεττέη και να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη γραμμή κρούσης. Επίσης, ο Ράστοντερ είναι σε παραγωγική ηλικία και έχει περιθώρια εξέλιξης και μεταπωλητική αξία. Το προφίλ του νεαρού ποδοσφαιριστή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στον σύλλογο για τη μεταγραφική πολιτική.

Εξυπακούεται ότι πριν την ενίσχυση της επίθεσης, προηγούνται οι αποχωρήσεις. Ο μάνατζερ του Κάρολ Σφιντέρσκι ψάχνει πρόταση στο εξωτερικό και αισιοδοξεί πως θα ολοκληρώσει την πώληση του Πολωνού στράικερ. Αντίστοιχα, ο Μίλος Πάντοβιτς έχει ενημερωθεί πως πιθανώς θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού και οι εκπρόσωποι του δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Πάντως, επί της ουσίας, ο Ράστοντερ θα αποτελούσε τον αντικαταστάτη του Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός κυνηγός αγοράστηκε από τη Ρέιντζερς αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ για να αναλάβει το βάρος στο σκοράρισμα. Άλλωστε στην καριέρα του έχει αποδείξει ότι είναι δεινός σκόρερ. Δυστυχώς για τους «πράσινους», ο Ντέσερς είναι τραυματίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και κανένας δεν μπορεί να προδικάσει πως θα επανέρθει το καλοκαίρι, μετά από πολύμηνη αγωνιστική απραξία…

Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ποδόσφαιρο 09.05.26

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Ποδόσφαιρο 09.05.26

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85’. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν

Λίβερπουλ και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 στο «Άνφιλντ» για την 36η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους» να χάνουν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την έξοδο στο επόμενο Champions League – Έντονες αποδοκιμασίες στο «Άνφιλντ» για Σλοτ και παίκτες.

Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»

Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Αναστάσιος Φλέγγας, μίλησε στο «in» μετά την απονομή του πρωταθλήματος και ξεκαθάρισε ότι η επόμενη σεζόν περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και άνοδο.

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85’. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

