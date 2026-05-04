Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Όταν για τον Παναθηναϊκό το πιο σημαντικό γεγονός σε ένα ντέρμπι είναι οι δηλώσεις του προπονητή στη συνέντευξη Τύπου, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο αδιάφορος ήταν ο αγώνας. Γιατί δυστυχώς, βαθμολογικά δεν υπήρχε κίνητρο και σε κανένα σημείο των Playoffs, η ομάδα δεν έπεισε ότι εξάντλησε τα περιθώρια για να το αλλάξει. Αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία.

Ο τρόπος που μίλησε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ισοπαλία στο αθηναϊκό ντέρμπι επιδέχεται δύο ερμηνειών. Αντικρουόμενων μεταξύ τους. Η μία είναι να εκλάβεις ως απολύτως ειλικρινή τα λεγόμενα του Ισπανού προπονητή, σε ότι αφορά τη δουλειά του. Δηλαδή, να πιστέψεις ότι ο Μπενίτεθ δεν επηρεάζεται από τα δημοσιεύματα για το μέλλον του και αφοσιώνεται στις εναπομείνασες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού και στον αγωνιστικό σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Η δεύτερη ερμηνεία είναι να θεωρήσεις ότι ο Μπενίτεθ έχει αντιληφθεί πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του και απλώς διασφαλίζει τα συμφέροντα του. Επειδή έχει συμβόλαιο σε ισχύ, συμπεριφέρεται σαν πλήρως συγκεντρωμένος στη δουλειά του. Επιπλέον, ο Ισπανός τεχνικός πλάθει το αφήγημα του: ο ίδιος εκπλήρωσε τους σκοπούς που του ανατέθηκαν, αλλά η διοίκηση της ΠΑΕ δεν είχε την υπομονή ή την πρόθεση να τον υποστηρίξει.

Ο Μπενίτεθ ναι μεν στις τρεις τελευταίες δουλειές του απέτυχε (εφόσον προδικάσουμε ότι δεν θα παραμείνει στο «Γεώργιος Καλαφάτης»), αλλά αποτελεί ένα από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο της προπονητικής. Οπότε, είναι φυσιολογικό να νοιάζεται για την υστεροφημία του. Και θα επιχειρήσει να πλασάρει προς τα έξω ότι δεν ευθύνεται αυτός για το αποτυχημένο πρότζεκτ στον Παναθηναϊκό.

Ο υπογράφων το blog αποκόμισε την αίσθηση πως ο Μπενίτεθ προέβη στον απολογισμό του. Είναι αδύνατον ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος να πιστεύει ότι όλα κυλούν ομαλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ράφα δεν στάθηκε καθόλου στον Αλαφούζο. Σε τέσσερις αποστροφές του λόγου τόνισε ότι μιλάει με τους διευθυντές, ονομαστικά με τον Κορόνα και τον Κοτσόλη, αλλά δεν ανέφερε ούτε μία φορά ότι έχει επικοινωνία με τον εργοδότη του. Γεγονός ασυνήθιστο, αφού υποτίθεται πως ο Αλαφούζος είναι ενεργός με τα θέματα του συλλόγου και όχι αποστασιοποιημένος όπως στο παρελθόν.

Εν κατακλείδι, αυτό είναι το δέντρο και όχι το δάσος. Η υστεροφημία του Μπενίτεθ αφορά τον ίδιο, όχι τον Παναθηναϊκό. Τον Αλαφούζο και τον συνεργάτες του αφορούν ο ποδοσφαιρικός σχεδιασμός της σεζόν 2026-2027. Αφού κατά τα φαινόμενα ο Ράφα θα φύγει, επιβάλλεται ο αντικαταστάτης του να ανακοινωθεί ακόμα και τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Γιατί χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει πια, όπως και η υπομονή στον κόσμο.