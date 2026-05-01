Η κοινή πεποίθηση είναι ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποχωρήσει από το «Γεώργιος Καλαφάτης» μετά τις 17 Μαΐου και την ολοκλήρωση των Playoffs της Stoiximan Super League. Εκτός συγκλονιστικού αυτό αναμένεται να συμβεί, αλλά ο Ισπανός προπονητής (ισχυρίζεται ότι) δεν επηρεάζεται καθόλου από τη φημολογία. Όσοι τον συναντούν καθημερινά στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, βλέπουν έναν επαγγελματία ο οποίος ασχολείται πολλές ώρες με τη δουλειά του και δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό τις συνήθειες του.

Εξυπακούεται ότι ο Μπενίτεθ είναι ενήμερος για τα δημοσιεύματα για το μέλλον του. Μετά από καριέρα τεσσάρων δεκαετιών στην προπονητική, έχει τους ανθρώπους του που τον ενημερώνουν για όλα. Οπότε, ο 66χρονος τεχνικός ξέρει τις «πηγές» που διακινούν τις πληροφορίες για την απόλυση του.

Ωστόσο, κανένας από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει μεταφερεί επίσημα στον Μπενίτεθ ότι τελεί υπό κρίση ή ότι έχει ληφθεί απόφαση για τη διακοπή της συνεργασίας τους. Άρα, τυπικά ο Ισπανός προπονητής δεν είναι μετέωρος, αφού έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027.

Ο Μπενίτεθ αυτή την εβδομάδα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» δουλεύει με τους παίκτες του σαν να μην τρέχει τίποτα. Απεναντίας, ο Ισπανός προπονητής συγκεντρώθηκε απόλυτα στο επικείμενο αθηναϊκό ντέρμπι και εξήγησε στους ποδοσφαιριστές πως πρέπει να νικήσουν. Ο Μπενίτεθ προσπαθεί για την ανασύνταξη του γκρουπ του, παρότι δεν είναι εύκολο αν δεν οριοθετήσει έναν στόχο ή έστω ένα κίνητρο. Και αυτό ακριβώς ψάχνει να βρει ο Μπενίτεθ, γιατί επιθυμεί να προστατέψει και τη δική του υστεροφημία και δηλώσει αποφασισμένος να παρουσιάσει έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό εναντίον της ΑΕΚ.

Στο μεταξύ, η συζήτηση της προηγουμένης Παρασκευής μεταξύ του Μπενίτεθ και των Κοτσόλη, Κορόνα, συνέβαλλε την εκτόνωση της έντασης. Η πλευρά του Μπενίτεθ είναι αλήθεια ότι δεν καλύφθηκε πλήρως από τα λεγόμενα των συνομιλητών του, όμως στην παρούσα φάση δεν θα δώσει συνέχεια. Ο Μπενίτεθ είναι έξυπνος, αντιλαμβάνεται το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όμως ασχολείται με τα καθήκοντα του.

Άλλωστε, ο Μπενίτεθ είναι νομικά καλυμμένος από το συμβόλαιο και όταν ο Αλαφούζος διακόψει τη συνεργασία τους, θα τον αποζημιώσει αδρά. Ο Μπενίτεθ θεωρεί πως εργάζεται με ορίζοντα ένα τριετές πλάνο και εκείνος δεν έχει αποκλίνει από το πλαίσιο που συμφώνησε με τον εργοδότη του τον περασμένο Οκτώβριο.