Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ασχολείται μόνο με τη δουλειά του
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αφήσει στην άκρη τα σενάρια για το μέλλον του και δουλεύει για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
Η κοινή πεποίθηση είναι ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποχωρήσει από το «Γεώργιος Καλαφάτης» μετά τις 17 Μαΐου και την ολοκλήρωση των Playoffs της Stoiximan Super League. Εκτός συγκλονιστικού αυτό αναμένεται να συμβεί, αλλά ο Ισπανός προπονητής (ισχυρίζεται ότι) δεν επηρεάζεται καθόλου από τη φημολογία. Όσοι τον συναντούν καθημερινά στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, βλέπουν έναν επαγγελματία ο οποίος ασχολείται πολλές ώρες με τη δουλειά του και δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό τις συνήθειες του.
Εξυπακούεται ότι ο Μπενίτεθ είναι ενήμερος για τα δημοσιεύματα για το μέλλον του. Μετά από καριέρα τεσσάρων δεκαετιών στην προπονητική, έχει τους ανθρώπους του που τον ενημερώνουν για όλα. Οπότε, ο 66χρονος τεχνικός ξέρει τις «πηγές» που διακινούν τις πληροφορίες για την απόλυση του.
Ωστόσο, κανένας από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει μεταφερεί επίσημα στον Μπενίτεθ ότι τελεί υπό κρίση ή ότι έχει ληφθεί απόφαση για τη διακοπή της συνεργασίας τους. Άρα, τυπικά ο Ισπανός προπονητής δεν είναι μετέωρος, αφού έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027.
View this post on Instagram
Ο Μπενίτεθ αυτή την εβδομάδα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» δουλεύει με τους παίκτες του σαν να μην τρέχει τίποτα. Απεναντίας, ο Ισπανός προπονητής συγκεντρώθηκε απόλυτα στο επικείμενο αθηναϊκό ντέρμπι και εξήγησε στους ποδοσφαιριστές πως πρέπει να νικήσουν. Ο Μπενίτεθ προσπαθεί για την ανασύνταξη του γκρουπ του, παρότι δεν είναι εύκολο αν δεν οριοθετήσει έναν στόχο ή έστω ένα κίνητρο. Και αυτό ακριβώς ψάχνει να βρει ο Μπενίτεθ, γιατί επιθυμεί να προστατέψει και τη δική του υστεροφημία και δηλώσει αποφασισμένος να παρουσιάσει έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό εναντίον της ΑΕΚ.
Στο μεταξύ, η συζήτηση της προηγουμένης Παρασκευής μεταξύ του Μπενίτεθ και των Κοτσόλη, Κορόνα, συνέβαλλε την εκτόνωση της έντασης. Η πλευρά του Μπενίτεθ είναι αλήθεια ότι δεν καλύφθηκε πλήρως από τα λεγόμενα των συνομιλητών του, όμως στην παρούσα φάση δεν θα δώσει συνέχεια. Ο Μπενίτεθ είναι έξυπνος, αντιλαμβάνεται το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όμως ασχολείται με τα καθήκοντα του.
Άλλωστε, ο Μπενίτεθ είναι νομικά καλυμμένος από το συμβόλαιο και όταν ο Αλαφούζος διακόψει τη συνεργασία τους, θα τον αποζημιώσει αδρά. Ο Μπενίτεθ θεωρεί πως εργάζεται με ορίζοντα ένα τριετές πλάνο και εκείνος δεν έχει αποκλίνει από το πλαίσιο που συμφώνησε με τον εργοδότη του τον περασμένο Οκτώβριο.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις