Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ασχολείται μόνο με τη δουλειά του
Ποδόσφαιρο 01 Μαΐου 2026, 18:22

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ασχολείται μόνο με τη δουλειά του

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αφήσει στην άκρη τα σενάρια για το μέλλον του και δουλεύει για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Η κοινή πεποίθηση είναι ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποχωρήσει από το «Γεώργιος Καλαφάτης» μετά τις 17 Μαΐου και την ολοκλήρωση των Playoffs της Stoiximan Super League. Εκτός συγκλονιστικού αυτό αναμένεται να συμβεί, αλλά ο Ισπανός προπονητής (ισχυρίζεται ότι) δεν επηρεάζεται καθόλου από τη φημολογία. Όσοι τον συναντούν καθημερινά στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, βλέπουν έναν επαγγελματία ο οποίος ασχολείται πολλές ώρες με τη δουλειά του και δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό τις συνήθειες του.

Εξυπακούεται ότι ο Μπενίτεθ είναι ενήμερος για τα δημοσιεύματα για το μέλλον του. Μετά από καριέρα τεσσάρων δεκαετιών στην προπονητική, έχει τους ανθρώπους του που τον ενημερώνουν για όλα. Οπότε, ο 66χρονος τεχνικός ξέρει τις «πηγές» που διακινούν τις πληροφορίες για την απόλυση του.

Ωστόσο, κανένας από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει μεταφερεί επίσημα στον Μπενίτεθ ότι τελεί υπό κρίση ή ότι έχει ληφθεί απόφαση για τη διακοπή της συνεργασίας τους. Άρα, τυπικά ο Ισπανός προπονητής δεν είναι μετέωρος, αφού έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027.

Ο Μπενίτεθ αυτή την εβδομάδα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» δουλεύει με τους παίκτες του σαν να μην τρέχει τίποτα. Απεναντίας, ο Ισπανός προπονητής συγκεντρώθηκε απόλυτα στο επικείμενο αθηναϊκό ντέρμπι και εξήγησε στους ποδοσφαιριστές πως πρέπει να νικήσουν. Ο Μπενίτεθ προσπαθεί για την ανασύνταξη του γκρουπ του, παρότι δεν είναι εύκολο αν δεν οριοθετήσει έναν στόχο ή έστω ένα κίνητρο. Και αυτό ακριβώς ψάχνει να βρει ο Μπενίτεθ, γιατί επιθυμεί να προστατέψει και τη δική του υστεροφημία και δηλώσει αποφασισμένος να παρουσιάσει έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό εναντίον της ΑΕΚ.

Στο μεταξύ, η συζήτηση της προηγουμένης Παρασκευής μεταξύ του Μπενίτεθ και των Κοτσόλη, Κορόνα, συνέβαλλε την εκτόνωση της έντασης. Η πλευρά του Μπενίτεθ είναι αλήθεια ότι δεν καλύφθηκε πλήρως από τα λεγόμενα των συνομιλητών του, όμως στην παρούσα φάση δεν θα δώσει συνέχεια. Ο Μπενίτεθ είναι έξυπνος, αντιλαμβάνεται το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όμως ασχολείται με τα καθήκοντα του. 

Άλλωστε, ο Μπενίτεθ είναι νομικά καλυμμένος από το συμβόλαιο και όταν ο Αλαφούζος διακόψει τη συνεργασία τους, θα τον αποζημιώσει αδρά. Ο Μπενίτεθ θεωρεί πως εργάζεται με ορίζοντα ένα τριετές πλάνο και εκείνος δεν έχει αποκλίνει από το πλαίσιο που συμφώνησε με τον εργοδότη του τον περασμένο Οκτώβριο.

Κατασκευές
Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Επικαιρότητα
Εν αναμονή για την απάντηση των ΗΠΑ στη νέα πρόταση του Ιράν – Συνεχή φονικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Εν αναμονή για την απάντηση των ΗΠΑ στη νέα πρόταση του Ιράν – Συνεχή φονικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Αθλητική Ροή
Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Χρυσή εποχή για την UEFA!

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Βάιος Μπαλάφας
Χρυσή εποχή για την UEFA!
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Χρυσή εποχή για την UEFA!

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Conference League 01.05.26

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)

Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ
Conference League 30.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας
Inbox 30.04.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ
Europa League 30.04.26

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
Europa League 30.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

‘Εξαλλοι οι οπαδοί της Τότεναμ λόγω της συνεργασίας με την «Peppa pig» ενώ παλεύει για την… σωτηρία της
Ποδόσφαιρο 30.04.26

‘Εξαλλοι οι οπαδοί της Τότεναμ λόγω της συνεργασίας με την «Peppa pig» ενώ παλεύει για την… σωτηρία της

Μερίδα οπαδών σοκαρίστηκε όταν μπήκε στο διαδικτυακό κατάστημά της και διαπίστωσε ότι κυκλοφορούν προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας με το συγκεκριμένο σχέδιο

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» - Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Βάιος Μπαλάφας
Χρυσή εποχή για την UEFA!
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Χρυσή εποχή για την UEFA!

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου

Η Τεχεράνη έχει αποστείλει, μέσω του Πακιστάν, την τροποποιημένη πρότασή της για τη λήξη του πολέμου. Λίγα είναι τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της, την ώρα που ο Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με νέα στρατιωτική δράση.

Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία

Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Επίθεση Τραμπ 01.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης

Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla 01.05.26

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Μπάσκετ 01.05.26

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)

Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
