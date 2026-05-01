Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει αυξημένο και οι ανάγκες των νοικοκυριών πιεστικές, ένα νέο σχήμα ενίσχυσης ετοιμάζεται να ενεργοποιηθεί, με βασικό στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Το νέο Market Pass, αν και δεν θα φέρει απαραίτητα αυτή την ονομασία, αναμένεται να λειτουργήσει με διαφορετική φιλοσοφία από το πρόγραμμα του 2023, καθώς δεν φαίνεται να αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά πιο περιορισμένο αριθμό δικαιούχων.

Το νέο Market Pass

Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο που κάλυπτε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών, η νέα πρωτοβουλία θα αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα οικονομικές δυσκολίες.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει το παλαιότερο σύστημα παροχής βοήθειας ΤΕΒΑ, που απευθυνόταν στους δικαιόχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και ολοκλήρωσε τον κύκλο του την άνοιξη του 2024.

Ποιοι αναμένεται να ωφεληθούν

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής δείχνουν ότι βασικοί αποδέκτες της ενίσχυσης θα είναι:

• Τα νοικοκυριά που ήδη λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

• Οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα

• Οι πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες

Η στόχευση αυτή σηματοδοτεί μια πιο περιορισμένη αλλά ουσιαστική παρέμβαση, δίνοντας έμφαση σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Το ύψος ενίσχυσης και ο τρόπος καταβολής

Αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, η «βάση» της οικονομικής στήριξης εκτιμάται ότι θα ξεκινά από τα 40 ευρώ, σύμφωνα με την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδη. Το ποσό αυτό αναμένεται να προσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, και θα αυξάνεται όταν μια οικογένεια αποτελείται από περισσότερα μέλη.

Η ενίσχυση θα δίνεται σε μορφή voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές βασικών αγαθών, διασφαλίζοντας ότι καλύπτονται ουσιαστικές ανάγκες διαβίωσης.

Πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η έναρξη των πληρωμών τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, η πρώτη καταβολή εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, προσφέροντας μια πιο ενισχυμένη οικονομική ανάσα στους δικαιούχους.

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το ποσό

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραμέτρων, όπως:

• Τα εισοδηματικά κριτήρια

• Τον αριθμό των μελών της οικογένειας

• Την διάρκεια ισχύος του προγράμματος

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να καλύψει στοχευμένα τις ανάγκες των πιο ευάλωτων, προσφέροντας πρακτική στήριξη σε μια περίοδο που η οικονομική πίεση παραμένει αισθητή.

Πηγή: ΟΤ