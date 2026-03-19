Ψάχνουν τη χρυσή τομή στην κυβέρνηση για το Market Pass

Λύσεις για τις εξελισσόμενες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα αναζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, βάζοντας στο τραπέζι ξανά το μέτρο του Market Pass, το οποίο είχε υλοποιηθεί το 2022.

Στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ανέφερε στον ΟΤ ότι εξετάζεται η επανενεργοποίηση του Market Pass, ενώ αναζητείται ο τρόπος με τον οποίο θα συμβεί αυτό. Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες, αφότου θα έχει ξεκαθαρίσει -σε ένα βαθμό- το τοπίο μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής.

Σε αυτή τη συγκυρία, οι αυξήσεις που μπορούν να προκαλέσουν οι τιμές ενέργειας είναι μεγάλες, την ώρα που οι ανατιμήσεις συνεχίζονται. Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα, ανήλθε στο 5,4% τον Φεβρουάριο, 4,5% τον Ιανουάριο και 3,6% τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το μοσχαρίσιο κρέας είχε τον Φεβρουάριο αύξηση 25,6%, ο κρέας των αμνοεριφίων (λόγω και της ευλογιάς), είχε αύξηση 12,1%, ενώ τα νωπά φρούτα είχαν αύξηση 13,6% Οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας είχαν αύξηση 16,7%, ενώ ο καφές είχε αύξηση 15%.

Όλα αυτά, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, πριν δηλαδή ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Οι τιμές στο «ράφι» και το Market Pass

Ως εκ τούτου και εφόσον η ενδεχόμενη παρατεταμένη άνοδος των τιμών της ενέργειας οδηγήσει και σε νέες αυξήσεις τιμών στο «ράφι», τότε η κυβέρνηση σκοπεύει να ενεργοποιήσει ξανά το market pass. Υπενθυμίζεται ότι το δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023 περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά υπέβαλαν αιτήσεις στο gov.gr προκειμένου ανάλογα την οικογενειακή τους κατάσταση να λάβουν μηνιαία επιδότηση από 22 έως 100 ευρώ για το ίδιο διάστημα για αγορές προϊόντων κάθε είδους από σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους και ιχθυοπωλεία.

Η πλατφόρμα του Market Pass μέσω του οποίου επιδοτούνταν το 10% των μηνιαίων αγορών νοικοκυριών με τα όρια αγορών που είχαν τεθεί, να ξεκινούν από τα 220 ευρώ για το μονοπρόσωπο μέχρι και τα 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Δυνητικοί δικαιούχοι ήταν άγαμοι με εισόδημα έως και 16.000 και 24.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Επίσης, υπήρχε και περιουσιακό κριτήριο, με το όριο να μην πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εφόσον συνεχιστεί αυτή η τεράστια πίεση στις τιμές λόγω του πολέμου η πλατφόρμα του Market Pass θα ανοίξει και πάλι για να στηρίξει νοικοκυριά. Το βασικό ζήτημα είναι αν θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά και τι είδους. Με τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει και η επιδότηση αλλά και η περίμετρος των δικαιούχων να αυξηθεί, καθώς η σημερινή ακρίβεια έρχεται να προστεθεί στη συσσωρευμένη της τελευταίας πενταετίας, κάτι που έχει πολύ μεγάλες συνέπειες για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα.

Πηγή: ot.gr