Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Ψάχνουν τη χρυσή τομή στην κυβέρνηση για το Market Pass
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαρτίου 2026, 11:58

Ψάχνουν τη χρυσή τομή στην κυβέρνηση για το Market Pass

Τι επισημαίνει στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης - Οι ανακοινώσεις για το νέο Market Pass αναμένεται να γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Λύσεις για τις εξελισσόμενες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα αναζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, βάζοντας στο τραπέζι ξανά το μέτρο του Market Pass, το οποίο είχε υλοποιηθεί το 2022.

Στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ανέφερε στον ΟΤ ότι εξετάζεται η επανενεργοποίηση του Market Pass, ενώ αναζητείται ο τρόπος με τον οποίο θα συμβεί αυτό. Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες, αφότου θα έχει ξεκαθαρίσει -σε ένα βαθμό- το τοπίο μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής.

Σε αυτή τη συγκυρία, οι αυξήσεις που μπορούν να προκαλέσουν οι τιμές ενέργειας είναι μεγάλες, την ώρα που οι ανατιμήσεις συνεχίζονται. Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα, ανήλθε στο 5,4% τον Φεβρουάριο, 4,5% τον Ιανουάριο και 3,6% τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το μοσχαρίσιο κρέας είχε τον Φεβρουάριο αύξηση 25,6%, ο κρέας των αμνοεριφίων (λόγω και της ευλογιάς), είχε αύξηση 12,1%, ενώ τα νωπά φρούτα είχαν αύξηση 13,6% Οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας είχαν αύξηση 16,7%, ενώ ο καφές είχε αύξηση 15%.

Όλα αυτά, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, πριν δηλαδή ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Οι τιμές στο «ράφι» και το Market Pass

Ως εκ τούτου και εφόσον η ενδεχόμενη παρατεταμένη άνοδος των τιμών της ενέργειας οδηγήσει και σε νέες αυξήσεις τιμών στο «ράφι», τότε η κυβέρνηση σκοπεύει να ενεργοποιήσει ξανά το market pass. Υπενθυμίζεται ότι το δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023 περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά υπέβαλαν αιτήσεις στο gov.gr προκειμένου ανάλογα την οικογενειακή τους κατάσταση να λάβουν μηνιαία επιδότηση από 22 έως 100 ευρώ για το ίδιο διάστημα για αγορές προϊόντων κάθε είδους από σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους και ιχθυοπωλεία.

Η πλατφόρμα του Market Pass μέσω του οποίου επιδοτούνταν το 10% των μηνιαίων αγορών νοικοκυριών με τα όρια αγορών που είχαν τεθεί, να ξεκινούν από τα 220 ευρώ για το μονοπρόσωπο μέχρι και τα 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Δυνητικοί δικαιούχοι ήταν άγαμοι με εισόδημα έως και 16.000 και 24.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Επίσης, υπήρχε και περιουσιακό κριτήριο, με το όριο να μην πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εφόσον συνεχιστεί αυτή η τεράστια πίεση στις τιμές λόγω του πολέμου η πλατφόρμα του Market Pass θα ανοίξει και πάλι για να στηρίξει νοικοκυριά. Το βασικό ζήτημα είναι αν θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά και τι είδους. Με τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει και η επιδότηση αλλά και η περίμετρος των δικαιούχων να αυξηθεί, καθώς η σημερινή ακρίβεια έρχεται να προστεθεί στη συσσωρευμένη της τελευταίας πενταετίας, κάτι που έχει πολύ μεγάλες συνέπειες για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα.

Πηγή: ot.gr

Market Pass: Ψάχνουν τη «χρυσή τομή» στην κυβέρνηση

Market Pass: Ψάχνουν τη «χρυσή τομή» στην κυβέρνηση

Κόσμος
Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Σύνταξη
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Δήμητρα Σκούφου
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Σύνταξη
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύνταξη
Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson

Καθώς η ευρωπαϊκή δράση κορυφώνεται και οι επαναληπτικοί της φάσης των «16» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αναμετρήσεις που κρίνουν προκρίσεις και διαμορφώνουν το σκηνικό για τη συνέχεια

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Θέμα ημερών» η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Σύνταξη
ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
Κόσμος 19.03.26

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Σύνταξη
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας – Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

