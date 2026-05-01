Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει, μέσω Πακιστάν, τη νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη «θέλει να κάνει συμφωνία».

Παρά το γεγονός ότι δεν έδωσε στοιχεία για το περιεχόμενο της ιρανικής πρότασης, είπε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος». Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, για το Σαββατοκύριακο, επανέλαβε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται τηλεφωνικά.

Επίσης, ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία. Το Ιράν έχει «κάνει σημαντικά βήματα» προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας, είπε, αλλά δεν είναι σίγουρος αν «θα φτάσουμε ποτέ εκεί».

Trump: Iran is asking for things that I can’t agree to. pic.twitter.com/AN08ejNmCj — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

Ίσως χρειαστεί να κάνουμε πάλι επιθέσεις

«Είμαστε στη μέση μιας μεγάλης νίκης», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Τη μεγαλύτερη από αυτή στη Βενεζουέλα και θέλουμε να κάνουμε συμφωνία», πρόσθεσε. Και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διαιρεμένη.

Όσον αφορά την απειλή του ότι θα στείλει το Ιράν στη Λίθινη Εποχή, είπε ότι θα προτιμούσε να μην «ισοπεδώσει το Ιράν».

«Προτιμώ τον ανθρώπινο δρόμο», είπε. Στη συνέχεια, πάντως, απείλησε ότι ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσει τον πόλεμο.

Όσον αφορά έναν ενδεχόμενο νέο γύρο διαπραγματεύσεων με φυσική παρουσία στο Ισλαμαμπάντ, ο Τραμπ το αρνήθηκε. Είπε ότι οι ΗΠΑ τρέφουν «μεγάλο σεβασμό» για το Πακιστάν και τους ηγέτες του, αλλά «το ταξίδι είναι πολύ μακρύ».

Και επιτέθηκε ξανά στις ευρωπαϊκές χώρες που αρνούνται να τον βοηθήσουν στο Ιράν.

Trump: We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal. They are working with us, they continue to work with us. pic.twitter.com/6ODQOSHxCU — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026



Είπε ότι ότι δεν είναι ευχαριστημένος με μερικές χώρες της ΕΕ, που πιστεύουν ότι το Ιράν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Όταν ρωτήθηκε ποιες εννοεί, μίλησε για την Ιταλία και την Ισπανία. Μόλις μία πριν, απειλούσε τις δύο αυτές χώρες ότι θα αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τις βάσεις των ΗΠΑ εκεί.

Trump: I am not happy with Italy and I am not happy with Spain. They feel it’s okay for Iran to have a nuclear weapon. pic.twitter.com/CeSI4wWWAj — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

«Μη πατριώτες» όσοι θέλουν να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μη πατριώτες» όσους ζητούν την εφαρμογή του νόμου περί πολεμικών εξουσιών. Επίσης, υπονόησε ότι δεν θα ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για στρατιωτική δράση στο Ιράν βάσει του νόμου περί πολεμικών εξουσιών.

Αμφισβητώντας την ανάγκη για έγκριση βάσει του νόμου, ο οποίος απαιτεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ζητήσει έγκριση εντός 60 ημερών από την αποστολή στρατευμάτων, ο Τραμπ είπε: «Πολλοί πρόεδροι το έχουν παραβεί. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ».

Reporter: It’s day 60. Are you going to seek congressional authorization… Trump: No other country has ever done it. It’s never been; as you know, most people consider it totally unconstitutional. We had a ceasefire, so that gives you additional time.pic.twitter.com/huhzHEDSAV — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026



«Οι περισσότεροι άνθρωποι το θεωρούν εντελώς αντισυνταγματικό», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Επίσης, είχαμε κατάπαυση του πυρός, οπότε αυτό μας δίνει επιπλέον χρόνο… Βρισκόμαστε εν μέσω μιας μεγάλης νίκης», σημείωσε.