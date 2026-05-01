Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Δεν φαίνεται να κεφαλαιοποίησε τη θερμή στήριξή της στον παράνομο πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν η Εσθονία, καθώς βλέπει με μεγάλη ανησυχία όπλα που έχει παραγγείλει να καθυστερούν ανησυχητικά. Σαν ειρωνεία, η αιτία βρίσκεται ακριβώς στον ίδιο τον πόλεμο στο Ιράν.

Η σημαντική επένδυση της Εσθονίας στην άμυνά της περιλαμβάνει την αγορά μεγάλου όγκου οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ. Πολλοί άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ δαπανούν επίσης μεγάλα τμήματα των αμυντικών τους προϋπολογισμών για αμερικανικό εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την αμερικανική φιλία..

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Εσθονία υπέβαλε νέα παραγγελία για έξι εκτοξευτές HIMARS.

Ωστόσο, τώρα ο Χέγκσεθ έχει ενημερώσει τον Εσθονό υπουργό Άμυνας Χάνο Πέβκουρ ότι η Εσθονία θα πρέπει να περιμένει για τα πυρομαχικά που έχει παραγγείλει. Μέσα στον Απρίλιο οι ΗΠΑ ακύρωσαν στρατιωτικές παραδόσεις προς τη βαλτική χώρα, επειδή χρειάζονταν τα όπλα για τον πόλεμο με το Ιράν. Οι ΗΠΑ τα χρειάζονται για τον πόλεμο κατά του Ιράν. «Δεν είναι γνωστό πότε θα ξεκινήσουν ξανά οι παραδόσεις, αλλά ο Πέβκουρ είπε ότι αυτή η παύση θα διαρκέσει “σίγουρα περισσότερο από εβδομάδες, πιθανότερα μήνες”», μετέδωσε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Εσθονίας ERR.

«Η αρχική εκτίμηση είναι ότι αυτό θα παραμείνει σε αναστολή όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν», δήλωσε ο υπουργός στον σταθμό. Αυτό μπορεί να διαρκέσει πολύ· ο αμερικανικός στρατός καταναλώνει τα αποθέματα πυρομαχικών με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι φαίνεται να ανέμενε κανείς — σε βαθμό που θέτει σε κίνδυνο ακόμη και την ικανότητά του να ανταποκριθεί αλλού.

Υπενθυμίζεται ότι η Εσθονία είναι ένα από τα πιο αφοσιωμένα μέλη της συμμαχίας, έχοντας πλήρη επίγνωση των ιμπεριαλιστικών φιλοδοξιών της Ρωσίας, προσφερόμενη διαρκώς για αποστολές και δαπανώντας το 5,4% του ΑΕΠ της για την άμυνα. «Φανταστείτε, λοιπόν, την ανησυχία του Πέβκουρ όταν, στις 20 Απριλίου, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Οι ΗΠΑ σταματούσαν προσωρινά τις παραδόσεις πυρομαχικών για εκτοξευτές HIMARS και αντιαρματικά συστήματα Javelin, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πολέμου, επιβεβαίωσε ο Χέγκσεθ στον Εσθονό ομόλογό του» αναφέρει το περιοδικό Foreign Policy.

«Γνωρίζαμε ήδη ότι οι ΗΠΑ είχαν θέσει σε αναστολή όλες τις εξερχόμενες αποστολές πυρομαχικών», δήλωσε ο Πέβκουρ στη ERR μετά την επικοινωνία. «Το ερώτημά μας και η συζήτησή μας με τον Πιτ Χέγκσεθ αφορούσε μάλλον τις μελλοντικές προοπτικές επανέναρξης των παραδόσεων και, αν αυτές παραμείνουν σε αναστολή για πολύ μεγάλο διάστημα, ποιες εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων με παραγωγή από τις ΗΠΑ».

Καθυστερήσεις πολλών μηνών

Άλλοι φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι των ΗΠΑ βιώνουν παρόμοιες αναβολές σε πυρομαχικά, πυραύλους, αμυντικά συστήματα και άλλα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ελβετία εξοργίστηκε τόσο από την πολυετή καθυστέρηση των πυραύλων Patriot που είχε παραγγείλει, ώστε σταμάτησε να τους πληρώνει.

Και το καλοκαίρι του 2025, οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις παραδόσεις Patriot και άλλων όπλων στην Ουκρανία «για να τεθούν πρώτα τα συμφέροντα της Αμερικής μετά από αξιολόγηση του Υπουργείου Άμυνας», όπως εξηγούσε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Το τεράστιο σύστημα ξένων στρατιωτικών πωλήσεων (FMS) των ΗΠΑ, μια βιομηχανία αξίας άνω των 100 δισεκ. δολ. ετησίως, επιτρέπει στο Πεντάγωνο να δεσμεύει στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει παραγγελθεί και πληρωθεί από άλλες χώρες, εάν οι ΗΠΑ τον χρειάζονται οι ίδιες. Οι αγοραστές αυτοί απλώς πρέπει να περιμένουν περισσότερο για να παραλάβουν τον εξοπλισμό τους, και συνήθως αυτό δεν αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα, επειδή δεν υπήρχε επείγουσα ανάγκη. Τώρα, όμως, η κατάσταση είναι αναμφισβήτητα επείγουσα. Η Ευρώπη επανεξοπλίζεται και το κάνει ευσυνείδητα αγοράζοντας μεγάλο μέρος εξοπλισμού από τις ΗΠΑ.

Μακρόθεσμα δεν θα αγοράζουν αμερικανικά όπλα

Οι ΗΠΑ έχουν το νομικό δικαίωμα να αναστείλουν παραδόσεις όπλων, όμως, όπως σημειώνει το Foreign Policy, τέτοιες αναστολές δύσκολα θα ενθαρρύνουν τα κράτη να αγοράζουν αμερικανικά αμερικανικά όπλα.

Η υπόθεση ήταν ότι τέτοιες παραγγελίες θα οδηγούσαν όχι μόνο σε παραδόσεις όπλων αλλά και σε διασφάλιση της αμερικανικής φιλίας. Το δεύτερο φαίνεται να κλονίζεται και, αν τα όπλα δεν φτάνουν εγκαίρως, αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

«Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, επειδή οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να ενισχύσουν τις αμυντικές προμήθειες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και αυτό είναι η τελευταία πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Γιάρμο Λίντμπεργκ, πρώην αρχηγός άμυνας της Φινλανδίας και νυν μέλος του φινλανδικού Κοινοβουλίου.

«Πρώτα πρέπει να εξασφαλίσεις τα χρήματα, και αν εξασφαλίσεις μεγάλο ποσό γρήγορα, τότε το πρόβλημα γίνεται πώς θα αποκτήσεις γρήγορα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρησιακών δυνατοτήτων και προμηθειών. Έπειτα χρειάζεσαι έμπειρο προσωπικό για να υλοποιήσει τη διαδικασία. Η πρόκληση και το πιο δύσκολο σημείο είναι τα πιο εξελιγμένα επιθετικά και αμυντικά συστήματα, πολλά από τα οποία είναι αμερικανικής προέλευσης, και αυτό σημαίνει χρονοβόρες διαδικασίες αποδέσμευσης και FMS στις ΗΠΑ. Κανείς δεν θέλει επιπλέον καθυστερήσεις, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα».

Αυτό καθιστά τις τρέχουσες καθυστερήσεις ακόμη πιο απογοητευτικές. «Για τις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν ήδη ενεργές διαδικασίες προμηθειών αμερικανικών όπλων, αυτό σημαίνει καθυστερήσεις μηνών ή ετών, σε μια περίοδο που προσπαθούν να προετοιμαστούν για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και για ενδεχόμενες ρωσικές ενέργειες μετά από αυτή», είπε ο Λίντμπεργκ. Τέτοιες ενέργειες είναι πιθανό να περιλαμβάνουν επιθετικότητα, είτε στη “γκρίζα ζώνη” είτε όχι, κατά των δυτικών γειτόνων της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Foreign Policy