Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 08:36

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;

Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Η Κούβα αποτελεί «απειλή για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας «δεν είναι μεγάλη», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έρχονται μόλις μία μέρα αφότου οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο, σε σχέση με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Αμερικανών υπηκόων.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά «μια διπλωματική λύση», τόνισε όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει τη χώρα του από οποιαδήποτε απειλή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τον Ρούμπιο για «ψέματα» και δήλωσε ότι το νησί δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η διπλωματία «παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα», αλλά πρόσθεσε: «Απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας, ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου του ποιόν έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη».

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Κούβα ότι είναι «ένας από τους κύριους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή», κάτι που ο Ροντρίγκες αρνήθηκε κατηγορηματικά σε μια ανάρτησή του στο X.

Ροντρίγκες: Η αμερικανική κυβέρνηση επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας επέκρινε τον Ρούμπιο για την προσπάθειά του να «υποκινήσει μια στρατιωτική επιθετικότητα» και κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι επιτίθεται «αδίστακτα και συστηματικά» στη χώρα του.

Όπως τονίζει το BBC, η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον ουσιαστικό αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου, ενώ δέχεται πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να συνάψει συμφωνία.

Οι πολίτες της έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η νησιωτική χώρα δέχτηκε την προσφορά των ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να ασκήσει πίεση στην Κούβα και έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανατροπή της κυβέρνησής της.

Υπόνοιες για επέμβαση αλά Μαδούρο στην Κούβα

Η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας την Τετάρτη θεωρείται από ορισμένους ως κάτι που θυμίζει την κίνηση του Τραμπ τον Ιανουάριο να «συλλάβει» τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, σημειώνει το BBC.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν – και πώς – η κυβέρνησή του θα φέρει τον Κάστρο στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, ο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν πρόκειται να μιλήσω για το πώς θα τον φέρουμε εδώ· αν προσπαθούσαμε να τον φέρουμε εδώ, γιατί να πω στα ΜΜΕ ποια είναι τα σχέδιά μας σχετικά με αυτό;».

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ο οποίος ανακοίνωσε τις κατηγορίες στο Μαϊάμι την Τετάρτη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «αναμένουν ότι θα εμφανιστεί εδώ, είτε με τη δική του θέληση είτε με άλλο τρόπο».

Την Πέμπτη, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε επίσης στο X ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν την Άντις Λάστρες Μορέρα, αδελφή ενός από τους κορυφαίους αξιωματούχους ενός κουβανικού ομίλου εταιρειών υπό στρατιωτική διοίκηση, ο οποίος ελέγχει τα περισσότερα από τα κερδοφόρα τμήματα της οικονομίας της χώρας.

«Η Μορέρα ζούσε στη Φλόριντα, ενώ παράλληλα βοηθούσε το κομμουνιστικό καθεστώς της Αβάνας», ισχυρίστηκε ο Ρούμπιο. Συνελήφθη από τις αρχές μετανάστευσης των ΗΠΑ και θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της διαδικασίας απέλασης.

Τραμπ: Η Κούβα είναι μια αποτυχημένη χώρα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα είναι μια «αποτυχημένη χώρα» και ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να τη βοηθήσει «σε ανθρωπιστική βάση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Κουβανοαμερικανοί «θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους» και να βοηθήσουν την Κούβα να πετύχει.

«Άλλοι πρόεδροι ασχολούνται με αυτό το θέμα εδώ και 50, 60 χρόνια, χωρίς να καταφέρουν να κάνουν κάτι, και φαίνεται ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα το κάνει, οπότε θα χαρώ να το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ.

Πάντως, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, είναι αν ο Τραμπ επιδιώκει να εξιλεωθεί στην Κούβα μετά την αποτυχία του να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Ανάλυση με καρτούν 22.05.26

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show

Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ωραία καμπάνια 22.05.26

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια

Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
«Σοβαρή οπισθοδρόμηση» 22.05.26

Μεταναστευτικό στην Ευρώπη - Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Πόλεμος στο Ιράν 22.05.26

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Γεώργιος Μαζιάς
Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22.05.26

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Από το Μεξικό 21.05.26

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα

Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής στη Βουλή - Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Μελέτη 22.05.26

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

