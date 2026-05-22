Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;

Η Κούβα αποτελεί «απειλή για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ και η πιθανότητα επίτευξης ειρηνικής συμφωνίας «δεν είναι μεγάλη», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έρχονται μόλις μία μέρα αφότου οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο, σε σχέση με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Αμερικανών υπηκόων.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά «μια διπλωματική λύση», τόνισε όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύσει τη χώρα του από οποιαδήποτε απειλή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τον Ρούμπιο για «ψέματα» και δήλωσε ότι το νησί δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η διπλωματία «παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα», αλλά πρόσθεσε: «Απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας, ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου του ποιόν έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη».

SECRETARY RUBIO: Our preference in Cuba and anywhere in the world is always a negotiated diplomatic settlement. But if there’s a threat to our national security, the President has a right and an obligation to address that threat. pic.twitter.com/X24pnp9q5v — Department of State (@StateDept) May 21, 2026

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Κούβα ότι είναι «ένας από τους κύριους υποστηρικτές της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή», κάτι που ο Ροντρίγκες αρνήθηκε κατηγορηματικά σε μια ανάρτησή του στο X.

Miente nuevamente el Secretario de Estado de #EEUU para instigar una agresión militar que provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses.#Cuba no es, ni nunca ha sido, una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. Es el gobierno estadounidense el que… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 21, 2026

Ροντρίγκες: Η αμερικανική κυβέρνηση επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας επέκρινε τον Ρούμπιο για την προσπάθειά του να «υποκινήσει μια στρατιωτική επιθετικότητα» και κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι επιτίθεται «αδίστακτα και συστηματικά» στη χώρα του.

Όπως τονίζει το BBC, η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον ουσιαστικό αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου, ενώ δέχεται πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να συνάψει συμφωνία.

Οι πολίτες της έχουν βιώσει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και έλλειψη τροφίμων τους τελευταίους μήνες.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η νησιωτική χώρα δέχτηκε την προσφορά των ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να ασκήσει πίεση στην Κούβα και έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανατροπή της κυβέρνησής της.

Υπόνοιες για επέμβαση αλά Μαδούρο στην Κούβα

Η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας την Τετάρτη θεωρείται από ορισμένους ως κάτι που θυμίζει την κίνηση του Τραμπ τον Ιανουάριο να «συλλάβει» τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, σημειώνει το BBC.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν – και πώς – η κυβέρνησή του θα φέρει τον Κάστρο στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, ο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν πρόκειται να μιλήσω για το πώς θα τον φέρουμε εδώ· αν προσπαθούσαμε να τον φέρουμε εδώ, γιατί να πω στα ΜΜΕ ποια είναι τα σχέδιά μας σχετικά με αυτό;».

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ο οποίος ανακοίνωσε τις κατηγορίες στο Μαϊάμι την Τετάρτη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «αναμένουν ότι θα εμφανιστεί εδώ, είτε με τη δική του θέληση είτε με άλλο τρόπο».

Την Πέμπτη, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε επίσης στο X ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν την Άντις Λάστρες Μορέρα, αδελφή ενός από τους κορυφαίους αξιωματούχους ενός κουβανικού ομίλου εταιρειών υπό στρατιωτική διοίκηση, ο οποίος ελέγχει τα περισσότερα από τα κερδοφόρα τμήματα της οικονομίας της χώρας.

Adys Lastres Morera is the sister of the Executive President of GAESA, the Cuban military-controlled financial conglomerate that steals millions in aid for the Cuban people at the behest of the regime. Morera was managing real estate assets and living in Florida, while also… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026

«Η Μορέρα ζούσε στη Φλόριντα, ενώ παράλληλα βοηθούσε το κομμουνιστικό καθεστώς της Αβάνας», ισχυρίστηκε ο Ρούμπιο. Συνελήφθη από τις αρχές μετανάστευσης των ΗΠΑ και θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της διαδικασίας απέλασης.

Τραμπ: Η Κούβα είναι μια αποτυχημένη χώρα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα είναι μια «αποτυχημένη χώρα» και ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να τη βοηθήσει «σε ανθρωπιστική βάση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Κουβανοαμερικανοί «θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους» και να βοηθήσουν την Κούβα να πετύχει.

«Άλλοι πρόεδροι ασχολούνται με αυτό το θέμα εδώ και 50, 60 χρόνια, χωρίς να καταφέρουν να κάνουν κάτι, και φαίνεται ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα το κάνει, οπότε θα χαρώ να το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ.

Πάντως, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN, είναι αν ο Τραμπ επιδιώκει να εξιλεωθεί στην Κούβα μετά την αποτυχία του να επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.