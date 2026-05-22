Υποκλοπές: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση – Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ
Η κυβέρνηση επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των «151» για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη διαδικασία.
Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
Η κυβέρνηση επέλεξε, θέτοντας ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των «151» για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη διαδικασία.
«Θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νέο στοιχείο. Θέλετε να εξετάσουμε με βάση μια συνέντευξη και γι’ αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή. Γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος κ. Ανδρουλάκη, επειδή είπατε για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω να μην το σηκώσει κάποιος που δεν σέβεται το απόρρητο της διαδικασίας», υποστήριξε ο Μάκης Βορίδης.
