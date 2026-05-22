Ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού προς το ΟΑΚΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ξεκίνησαν οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού για το Telecom Center ενόψει του πρώτου χρονικά ημιτελικού του Final Four της Euroleague, κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00).

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων ξεκίνησαν με μηχανοκίνητη πορεία προς το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού.

Δεν αλλάζει η ώρα του ημιτελικού Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Παρά τα προβλήματα με την αποστολή των εισιτηρίων, όλα δείχνουν πως το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε θα ξεκινήσει κανονικά στην ώρα του.

Υπενθυμίζεται πως, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final Four της Euroleague, υπήρξε πρόβλημα με την αποστολή των εισιτηρίων στους φιλάθλους των ομάδων και τέθηκε σοβαρό ζήτημα αναφορικά με την ώρα έναρξης του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε.