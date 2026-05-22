Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης πιάστηκε αδιάβαστος. Παγιδεύτηκε στο ίδιο του το ψέμα

«Ο κ. Φλωρίδης, με περισπούδαστο ύφος, απηύθυνε ειρωνείες περί ‘φωστήρων’», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΟΣΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ομιλία του υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή για τις υποκλοπές και αποδομώντας τα επιχειρήματά του, χαρακτηρίζοντάς τον «όργανο παραπληροφόρησης».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει χαρακτηριστικά πως «ώς γνήσιος φωστήρας ο ίδιος, δήλωσε πως οι κοινοί στόχοι ΕΥΠ – Predator ήταν 11, ενώ όπως έχει προκύψει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήταν 27», ενώ προσθέτει ότι «προκειμένου, δε, να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, επιστράτευσε μια σοφιστεία ότι δήθεν δεν είχε λόγο η κυβέρνηση να παρακολουθεί μέσω Predator γιατί μπορούσε να παρακολουθεί μέσω ΕΥΠ. Πάλι αδιάβαστοςσ».

«Παγιδεύτηκε στο ίδιο του το ψέμα» ο Φλωρίδης

Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, όμως, «στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη». Και αναρωτιέται, «δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο σε συμβατικές συνομιλίες, ενώ η παγίδευση μέσω Predator δίνει πρόσβαση σε όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, την κάμερα, το μικρόφωνο και τις φωτογραφίες του κινητού τηλεφώνου;».

«Παγιδεύτηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης στο ίδιο του το ψέμα», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ προσθέτει με νόημα: «Τώρα το πόσο νόμιμες ήταν οι επισυνδέσεις της ΕΥΠ, μας το είπε ο κ. Δεμίρης που δήλωσε ότι δεν έχει βρει τις αιτήσεις για την έγκριση των επισυνδέσεων».

Για να καταλήψει πως «είναι λυπηρό που ο υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης».