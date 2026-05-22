Καθυστέρηση λόγω βλάβης στο τσάρτερ των οπαδών της Βαλένθια (pic)

Απρόοπτο για τους οπαδούς της Βαλένθια που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα (22/5) στην Αθήνα, ενόψει του ημιτελικού του Final Four της Euroleague, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00).

Συγκεκριμένα, τσάρτερ που θα μετέφερε τους Ισπανούς στη χώρα μας δεν ξεκίνησε στην ώρα του. Ο λόγος; Ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο αεροπλάνο και καθυστέρησε η αναχώρησή του.

Υπενθυμίζεται πως, η Βαλένθια είχε ναυλώσει τρεις πτήσεις τσάρτερ, που θα αναχωρούσαν άνα μισή ώρα, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Final Four της Euroleague.