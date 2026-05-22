Καθυστέρηση λόγω βλάβης στο τσάρτερ των οπαδών της Βαλένθια (pic)
Μικρή ταλαιπωρία για τους οπαδούς της Βαλένθια καθώς δεν έλειψε το απρόοπτο στο αεροδρόμιο...
Απρόοπτο για τους οπαδούς της Βαλένθια που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα (22/5) στην Αθήνα, ενόψει του ημιτελικού του Final Four της Euroleague, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00).
Συγκεκριμένα, τσάρτερ που θα μετέφερε τους Ισπανούς στη χώρα μας δεν ξεκίνησε στην ώρα του. Ο λόγος; Ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο αεροπλάνο και καθυστέρησε η αναχώρησή του.
Υπενθυμίζεται πως, η Βαλένθια είχε ναυλώσει τρεις πτήσεις τσάρτερ, που θα αναχωρούσαν άνα μισή ώρα, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Final Four της Euroleague.
👉 Retraso en el vuelo de la afición del Valencia Basket hacia Atenas
▶️@monti_63 https://t.co/IlVTrvdnWt pic.twitter.com/r0i5eopdUr
— Levante-EMV (@levante_emv) May 22, 2026
