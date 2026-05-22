Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο T-Center» (vid)

Μήνυμα στα social media ενόψει του ημιτελικού του Final Four της Euroleague απέναντι στην Φενέρμπαχτσε (18:00) ανέβασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι στην ανάρτησή τους τόνισαν ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens και ζήτησαν από τους οπαδούς τους, που θα βρεθούν στο γήπεδο, να τους υποστηρίξουν με τη φωνή τους σε αυτή τη μεγάλη μάχη.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens. Ας υποστηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο με τη δύναμη της φωνής μας για να παλέψουν για μια θέση στον τελικό της EuroLeague. Σταθείτε στο πλευρό μας, παλέψτε μαζί μας, ας κάνουμε φασαρία…».