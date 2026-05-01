Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Η 1η Μαΐου ήταν η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν απαιτηθεί η εξουσιοδότηση του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν. Καθώς η ημέρα αυτή έχει φτάσει και ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, πηγές του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι γίνονται «ενεργές συζητήσεις» με το Κογκρέσο για να λάβει ο πρόεδρος την εξουσιοδότηση που χρειάζεται.

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύξει» πόλεμο. Ωστόσο, νόμος που ψηφίστηκε το 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει μια περιορισμένη στρατιωτική επέμβαση. Αυτό, όμως, μόνο σε απάντηση σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργείται από μια επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί ότι, εάν ο πρόεδρος δεσμεύσει αμερικανικά στρατεύματα για περισσότερες από 60 ημέρες, πρέπει να λάβει άδεια από τη νομοθετική εξουσία, κάτι που διαφέρει από την κήρυξη πολέμου.

Ο πόλεμος των 4-5 εβδομάδων

Από την αρχή του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» η Τεχεράνη θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο, συνεπώς υπήρχε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ. Αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν μπόρεσαν να αποδείξουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο πόλεμος ξεκίνησε γιατί, όπως έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ «είχε ένα προαίσθημα» για το ιρανικό πυρηνικό όπλο.

Παρά το γεγονός ότι κυρίως οι Δημοκρατικοί τον πίεζαν να πάει στο Κογκρέσο να ζητήσει εξουσιοδότηση για τον πόλεμο, ο Τραμπ αρνούνταν. Η εκπρόσωπός του, Κάρολιν Λίβιτ, κάθε φορά που τη ρωτούσαν, απλώς μετρούσε τις εβδομάδες που είχαν περάσει. Κανείς δεν φαινόταν να κοιτάζει το χρονικό όριο των 60 ημερών.

Σήμερα, αν το Κογκρέσο δεν εξουσιοδοτήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τη σύγκρουση, θα πρέπει να ανακοινώσει απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την εμπόλεμη περιοχή.

Χέγκσεθ: Έχουμε εκεχειρία

Σε μια προσπάθεια να κάνει ρελάνς στις πιέσεις, κατά την ακρόασή του στη Γερουσία, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, επικαλέστηκε την εκεχειρία. Υποστήριξε δηλαδή ότι όσο διαρκεί η εκεχειρία, δεν ισχύει το περιθώριο των 60 ημερών.

«Επί του παρόντος βρισκόμαστε σε εκεχειρία, πράγμα που σημαίνει -από την οπτική μας γωνία- ότι το χρονικό διάστημα των 60 ημερών έχει ανασταλεί», δήλωσε. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε από τους Δημοκρατικούς, που μίλησαν για ζήτημα συνταγματικότητας.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, δήλωσε: «Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν μπορεί απλώς να αναστείλει την αντίστροφη μέτρηση όταν τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο».

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ναυτικό των ΗΠΑ εξακολουθεί να διατηρεί τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. «Επί 60 ημέρες, οι Ρεπουμπλικάνοι έκαναν τα στραβά μάτια» είπε ο Τσακ Σούμερ. «Λοιπόν, λέω στους συναδέλφους μου: ο χρόνος έχει τελειώσει», πρόσθεσε. Και κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να αρχίσουν να μιλούν ανοιχτά κατά του πολέμου στο Ιράν.

Η μάχη του Κογκρέσου

Από την έναρξη της σύγκρουσης, οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν επανειλημμένα να περάσουν νομοθεσία που θα περιόριζε τις στρατιωτικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν, αλλά χωρίς επιτυχία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, τοπική ώρα Ουάσιγκτον, απέτυχαν για έκτη φορά να περάσουν το ψήφισμα. Ωστόσο, η κρίση είναι μπροστά, καθώς ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνέντευξή του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δεν απέκλεισε εν νέου στρατιωτική δράση.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενημερώνεται από το στρατιωτικό επιτελείο για πιθανά νέα πλήγματα στο Ιράν. «Σύντομα και πλήρως αποτελεσματικά», κατά τις πηγές.

Το κόστος του πολέμου

Ταυτόχρονα, οι πολίτες έχουν αρχίσει να λυγίζουν από το κόστος των καυσίμων και ο πόλεμος αποδεικνύεται πολύ κοστοβόρος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πόλεμος στο Ιράν πιθανότατα έχει κοστίσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή τα διπλάσια από τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέφερε δημόσια το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο δίκτυο CBS, το ποσό των 25 δισ. δεν περιλαμβάνει σημαντικά έξοδα. Σε αυτά περιλαμβάνονται π.χ. ο κατεστραμμένος εξοπλισμός και οι κατεστραμμένες βάσεις. Επίσης, μεγάλο μέρος του πρόσθετου κόστους προέρχεται από την αντικατάσταση πυρομαχικών και περιουσιακών στοιχείων.