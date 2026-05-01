Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Κόσμος 01 Μαΐου 2026, 06:00

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η 1η Μαΐου ήταν η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν απαιτηθεί η εξουσιοδότηση του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν. Καθώς η ημέρα αυτή έχει φτάσει και ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, πηγές του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι γίνονται «ενεργές συζητήσεις» με το Κογκρέσο για να λάβει ο πρόεδρος την εξουσιοδότηση που χρειάζεται.

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύξει» πόλεμο. Ωστόσο, νόμος που ψηφίστηκε το 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει μια περιορισμένη στρατιωτική επέμβαση. Αυτό, όμως, μόνο σε απάντηση σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργείται από μια επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί ότι, εάν ο πρόεδρος δεσμεύσει αμερικανικά στρατεύματα για περισσότερες από 60 ημέρες, πρέπει να λάβει άδεια από τη νομοθετική εξουσία, κάτι που διαφέρει από την κήρυξη πολέμου.

Ο Πιτ Χέγκσεθ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Evelyn Hockstein

Ο πόλεμος των 4-5 εβδομάδων

Από την αρχή του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» η Τεχεράνη θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο, συνεπώς υπήρχε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ. Αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν μπόρεσαν να αποδείξουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο πόλεμος ξεκίνησε γιατί, όπως έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ «είχε ένα προαίσθημα» για το ιρανικό πυρηνικό όπλο.

Παρά το γεγονός ότι κυρίως οι Δημοκρατικοί τον πίεζαν να πάει στο Κογκρέσο να ζητήσει εξουσιοδότηση για τον πόλεμο, ο Τραμπ αρνούνταν. Η εκπρόσωπός του, Κάρολιν Λίβιτ, κάθε φορά που τη ρωτούσαν, απλώς μετρούσε τις εβδομάδες που είχαν περάσει. Κανείς δεν φαινόταν να κοιτάζει το χρονικό όριο των 60 ημερών.

Σήμερα, αν το Κογκρέσο δεν εξουσιοδοτήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τη σύγκρουση, θα πρέπει να ανακοινώσει απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την εμπόλεμη περιοχή.

Χέγκσεθ: Έχουμε εκεχειρία

Σε μια προσπάθεια να κάνει ρελάνς στις πιέσεις, κατά την ακρόασή του στη Γερουσία, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, επικαλέστηκε την εκεχειρία. Υποστήριξε δηλαδή ότι όσο διαρκεί η εκεχειρία, δεν ισχύει το περιθώριο των 60 ημερών.

«Επί του παρόντος βρισκόμαστε σε εκεχειρία, πράγμα που σημαίνει -από την οπτική μας γωνία- ότι το χρονικό διάστημα των 60 ημερών έχει ανασταλεί», δήλωσε. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε από τους Δημοκρατικούς, που μίλησαν για ζήτημα συνταγματικότητας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ / REUTERS/Ken Cedeno

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, δήλωσε: «Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν μπορεί απλώς να αναστείλει την αντίστροφη μέτρηση όταν τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο».

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ναυτικό των ΗΠΑ εξακολουθεί να διατηρεί τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. «Επί 60 ημέρες, οι Ρεπουμπλικάνοι έκαναν τα στραβά μάτια» είπε ο Τσακ Σούμερ. «Λοιπόν, λέω στους συναδέλφους μου: ο χρόνος έχει τελειώσει», πρόσθεσε. Και κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να αρχίσουν να μιλούν ανοιχτά κατά του πολέμου στο Ιράν.

Η μάχη του Κογκρέσου

Από την έναρξη της σύγκρουσης, οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν επανειλημμένα να περάσουν νομοθεσία που θα περιόριζε τις στρατιωτικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν, αλλά χωρίς επιτυχία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, τοπική ώρα Ουάσιγκτον, απέτυχαν για έκτη φορά να περάσουν το ψήφισμα. Ωστόσο, η κρίση είναι μπροστά, καθώς ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνέντευξή του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δεν απέκλεισε εν νέου στρατιωτική δράση.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενημερώνεται από το στρατιωτικό επιτελείο για πιθανά νέα πλήγματα στο Ιράν. «Σύντομα και πλήρως αποτελεσματικά», κατά τις πηγές.

Το κόστος του πολέμου

Ταυτόχρονα, οι πολίτες έχουν αρχίσει να λυγίζουν από το κόστος των καυσίμων και ο πόλεμος αποδεικνύεται πολύ κοστοβόρος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πόλεμος στο Ιράν πιθανότατα έχει κοστίσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή τα διπλάσια από τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέφερε δημόσια το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο δίκτυο CBS, το ποσό των 25 δισ. δεν περιλαμβάνει σημαντικά έξοδα. Σε αυτά περιλαμβάνονται π.χ. ο κατεστραμμένος εξοπλισμός και οι κατεστραμμένες βάσεις. Επίσης, μεγάλο μέρος του πρόσθετου κόστους προέρχεται από την αντικατάσταση πυρομαχικών και περιουσιακών στοιχείων.

Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Είναι τρελό» 01.05.26

«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Λεπτό προς λεπτό 01.05.26

Στο φως το βίντεο των αρχών με την επίθεση του Κόουλ Αλεν

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Envoy Air 01.05.26

Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
ITA Airways 01.05.26

Γεννητούρια σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 01.05.26

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν» τον «στολίσκο για τη Γάζα»

«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Γερμανία 01.05.26

Ο Μερτς απαντά με συναίνεση στις απειλές Τραμπ

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου
Απίστευτη ταλαιπωρία 30.04.26

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου

Απροετοίμαστα τα αεροδρόμια για το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ - Καθυστερήσεις έως και τριών ωρών καταγράφονται σε ελέγχους εξαιτίας της εφαρμογής του EES

Ισραήλ: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης
Κόσμος 30.04.26

«Είναι μια κόλαση»: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από το Ισραήλ – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος

Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων
Κόσμος 30.04.26

Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων

Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου διαμαρτύρονται στη Βηρυτό για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές κατεδαφίσεις χωριών, καταγγέλλοντας παραβίαση της εκεχειρίας και αδυναμία επαναπατρισμού.

Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
Αδιέξοδο 30.04.26

Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης

Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, το Ιράν επιστρατεύει την «οικονομία της αντίστασης», ισορροπώντας μεταξύ εσωτερικής αντοχής και της απειλής οικονομικής κατάρρευσης

Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός – Υποψίες για διαρροή αερίου
Farringdon 30.04.26

Αναστάτωση στο Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός - Υποψίες για διαρροή αερίου

Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές - Ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό, καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή αερίου

Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Ανησυχία 01.05.26

Το σεισμικό παρελθόν της Σκιάθου προβληματίζει τους σεισμολόγους

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Υπερτουρισμός: Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες – Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα
Υπερτουρισμός 01.05.26

Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες - Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta
Τεχνολογία 01.05.26

Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta

Οι τεχνολογικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την Google παρά τη Meta όταν πρόκειται να ξοδέψουν τα χρήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσουν οι Big Tech

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ελλάδα 01.05.26

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου των υποκλοπών - Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Conference League 01.05.26

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)

Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

