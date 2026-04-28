Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Μία μέρα αφότου απέρριψε την τελευταία πρόταση του Ιράν, προκαλώντας νέα αναστάτωση στις τιμές του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αλλάξει την κατάσταση με μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει οι ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, αφού τον ενημέρωσαν ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης». Και υποστηρίζει ότι οι Ιρανοί προχώρησαν σε αυτήν την κίνηση, καθώς προσπαθούν να «καταλάβουν» την «κατάσταση ηγεσίας» τους.

Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχει επαληθευθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξηγεί ποιοι στο Ιράν «ενημέρωσαν» τις ΗΠΑ. Ούτε, πολύ περισσότερο, τι σημαίνει ότι οι ΗΠΑ «θα ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ.



Φαίνεται ότι, ακόμη μία φορά, παίζει με τις αγορές, που ανήσυχες και για το γεγονός ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, είναι ξανά σε αναταραχή. Και η Τεχεράνη δεν έχει μπει καν στον κόπο να τον διαψεύσει ή να του απαντήσει.

Στην τελευταία πρότασή του, το Ιράν μιλούσε για άνοιγμα του Ορμούζ και μετάθεση των συνομιλιών για τα πυρηνικά στο μέλλον. Οι ΗΠΑ την απέρριψαν.

Η ιρανική ηγεσία

Το ζήτημα της ιρανικής ηγεσίας φαίνεται ότι είναι πραγματικό σε κάποιο βαθμό. Και ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να το υπερτονίζει τακτικά. Σε βαθμό να ισχυρίζεται ότι έχει πετύχει αλλαγή καθεστώτος. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι απλά. Ούτε είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις είναι αυτές που θέλουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζει σε μυστικό μέρος όπου δέχεται ιατρική φροντίδα. Ο τραυματισμός του την πρώτη ημέρα του πολέμου ήταν ιδιαίτερα βαρύς και επικοινωνεί με σημειώματα. Επίσης, οι υπάρχουσες πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι την εξουσία ασκεί ο στρατός και οι σκληροπυρηνικοί Φρουροί της Επανάστασης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και οι νομοθέτες να είναι διχασμένοι σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μεσολαβητές στο Πακιστάν αναμένουν να λάβουν μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν τις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου, Σύμφωνα με το CNN, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να επιστρέψει σήμερα στην Τεχεράνη μετά από επίσκεψη στη Ρωσία. Εκεί, αναμένεται να συμβουλευτεί τους ηγέτες του καθεστώτος. Αυτή η διαδικασία είναι αργή, λένε οι πηγές, λόγω και της δυσκολίας επικοινωνίας με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επίσης δηλώσει ότι «δεν είναι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή». Είπε ότι η δομή διοίκησης βρίσκεται «σε απόλυτο χάος», με πολλαπλές παρατάξεις να παλεύουν για την εξουσία.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου πιστεύει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και ο ισχυρός διοικητής τους φαίνεται να έχουν αναλάβει την ευθύνη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Οι πολιτικοί που ηγούνταν της αντιπροσωπείας στις τελευταίες συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του κοινοβουλίου και του υπουργού Εξωτερικών, δεν φαινόταν να έχουν την τελική εξουσία να συνάψουν συμφωνία.

Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση

Ταυτόχρονα, τα μηνύματα από την Τεχεράνη είναι ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε. Μετά και την τελευταία ανάρτηση Τραμπ, ο ιρανικός στρατός ξεκαθάρισε πως η χώρα δεν θα δεχθεί την επιβολή μιας συμφωνίας όπως τη θέλουν οι ΗΠΑ. Και πως «έχει ακόμη πολλά χαρτιά» να παίξει.

«Η κατάσταση εξακολουθεί να θεωρείται εμπόλεμη και η βάση δεδομένων των στόχων και του εξοπλισμού των δυνάμεων έχει ενημερωθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από τη διαπραγμάτευση με το Ιράν, έχει δικά του προβλήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να μειώνονται. Αιτία, ένας αντιδημοφιλής πόλεμος, τον οποίο η αμερικανική ηγεσία δεν μπορεί να αιτιολογήσει πειστικά. Ακόμη και η απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, του στοίχισε δύο μονάδες δημοφιλίας. Οι προηγούμενες, κατά την προεκλογική περίοδο, του είχαν χαρίσει από μισή μονάδα.

Επιπλέον, έχει «πονέσει» πολύ τις τσέπες των Αμερικανών. Tο αργό πετρέλαιο Brent σημειώνει άνοδο 3% στα 111,40 δολάρια το βαρέλι, υψηλό τριών εβδομάδων. Και η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε ότι οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν κατά 24% το 2026, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια. Και αυτό, αν οι πιο οξείες διαταραχές από τον πόλεμο του Ιράν τερματιστούν τον Μάιο.

Οι Αμερικανοί πληρώνουν πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι τη βενζίνη. Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα ήταν μια ανακούφιση για τις αγορές –και για την αγορά των ΗΠΑ. Αλλά η διαπραγμάτευση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να υποχωρούν πουθενά και το Ιράν δεν συζητά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι χάνει και μέρος της MAGA βάσης του. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πολίτες είχαν ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να βγάλει τις ΗΠΑ από τους πολέμους, όχι για να κάνει έναν νέο.