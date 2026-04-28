28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 21:00

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Μία μέρα αφότου απέρριψε την τελευταία πρόταση του Ιράν, προκαλώντας νέα αναστάτωση στις τιμές του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αλλάξει την κατάσταση με μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει οι ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, αφού τον ενημέρωσαν ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης». Και υποστηρίζει ότι οι Ιρανοί προχώρησαν σε αυτήν την κίνηση, καθώς προσπαθούν να «καταλάβουν» την «κατάσταση ηγεσίας» τους.

Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχει επαληθευθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξηγεί ποιοι στο Ιράν «ενημέρωσαν» τις ΗΠΑ. Ούτε, πολύ περισσότερο, τι σημαίνει ότι οι ΗΠΑ «θα ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ.


Φαίνεται ότι, ακόμη μία φορά, παίζει με τις αγορές, που ανήσυχες και για το γεγονός ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, είναι ξανά σε αναταραχή. Και η Τεχεράνη δεν έχει μπει καν στον κόπο να τον διαψεύσει ή να του απαντήσει.

Στην τελευταία πρότασή του, το Ιράν μιλούσε για άνοιγμα του Ορμούζ και μετάθεση των συνομιλιών για τα πυρηνικά στο μέλλον. Οι ΗΠΑ την απέρριψαν.

Η ιρανική ηγεσία

Το ζήτημα της ιρανικής ηγεσίας φαίνεται ότι είναι πραγματικό σε κάποιο βαθμό. Και ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να το υπερτονίζει τακτικά. Σε βαθμό να ισχυρίζεται ότι έχει πετύχει αλλαγή καθεστώτος. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι απλά. Ούτε είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις είναι αυτές που θέλουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ζει σε μυστικό μέρος όπου δέχεται ιατρική φροντίδα. Ο τραυματισμός του την πρώτη ημέρα του πολέμου ήταν ιδιαίτερα βαρύς και επικοινωνεί με σημειώματα. Επίσης, οι υπάρχουσες πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι την εξουσία ασκεί ο στρατός και οι σκληροπυρηνικοί Φρουροί της Επανάστασης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και οι νομοθέτες να είναι διχασμένοι σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Nathan Howard

Πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μεσολαβητές στο Πακιστάν αναμένουν να λάβουν μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν τις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου, Σύμφωνα με το CNN, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να επιστρέψει σήμερα στην Τεχεράνη μετά από επίσκεψη στη Ρωσία. Εκεί, αναμένεται να συμβουλευτεί τους ηγέτες του καθεστώτος. Αυτή η διαδικασία είναι αργή, λένε οι πηγές, λόγω και της δυσκολίας επικοινωνίας με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επίσης δηλώσει ότι «δεν είναι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή». Είπε ότι η δομή διοίκησης βρίσκεται «σε απόλυτο χάος», με πολλαπλές παρατάξεις να παλεύουν για την εξουσία.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου πιστεύει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και ο ισχυρός διοικητής τους φαίνεται να έχουν αναλάβει την ευθύνη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Οι πολιτικοί που ηγούνταν της αντιπροσωπείας στις τελευταίες συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του κοινοβουλίου και του υπουργού Εξωτερικών, δεν φαινόταν να έχουν την τελική εξουσία να συνάψουν συμφωνία.

Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση

Ταυτόχρονα, τα μηνύματα από την Τεχεράνη είναι ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε. Μετά και την τελευταία ανάρτηση Τραμπ, ο ιρανικός στρατός ξεκαθάρισε πως η χώρα δεν θα δεχθεί την επιβολή μιας συμφωνίας όπως τη θέλουν οι ΗΠΑ. Και πως «έχει ακόμη πολλά χαρτιά» να παίξει.

«Η κατάσταση εξακολουθεί να θεωρείται εμπόλεμη και η βάση δεδομένων των στόχων και του εξοπλισμού των δυνάμεων έχει ενημερωθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από τη διαπραγμάτευση με το Ιράν, έχει δικά του προβλήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να μειώνονται. Αιτία, ένας αντιδημοφιλής πόλεμος, τον οποίο η αμερικανική ηγεσία δεν μπορεί να αιτιολογήσει πειστικά. Ακόμη και η απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, του στοίχισε δύο μονάδες δημοφιλίας. Οι προηγούμενες, κατά την προεκλογική περίοδο, του είχαν χαρίσει από μισή μονάδα.

Επιπλέον, έχει «πονέσει» πολύ τις τσέπες των Αμερικανών. Tο αργό πετρέλαιο Brent σημειώνει άνοδο 3% στα 111,40 δολάρια το βαρέλι, υψηλό τριών εβδομάδων. Και η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε ότι οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν κατά 24% το 2026, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια. Και αυτό, αν οι πιο οξείες διαταραχές από τον πόλεμο του Ιράν τερματιστούν τον Μάιο.

Οι Αμερικανοί πληρώνουν πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι τη βενζίνη. Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα ήταν μια ανακούφιση για τις αγορές –και για την αγορά των ΗΠΑ. Αλλά η διαπραγμάτευση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να υποχωρούν πουθενά και το Ιράν δεν συζητά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι χάνει και μέρος της MAGA βάσης του. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πολίτες είχαν ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να βγάλει τις ΗΠΑ από τους πολέμους, όχι για να κάνει έναν νέο.

Παγκόσμια Τράπεζα: Σε υψηλό τετραετίας οι τιμές των commodities το 2026

Παγκόσμια Τράπεζα: Σε υψηλό τετραετίας οι τιμές των commodities το 2026

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Stream newspaper
Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Κόσμος 28.04.26

Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου - Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν - Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά φυλακισμένων μητέρων αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή: αυξημένη φτώχεια, έκθεση σε βία, διακοπές στη σχολική πορεία και προβλήματα ψυχικής υγείας

Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
Η Νάρα Σμιθ αφήνει τη μαγειρική στο TikTok για να συμπρωταγωνιστήσει με τις Σαρλίζ Θερόν και Ντέμι Μουρ

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της - «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)

Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» - Και αρνείται να απολογηθεί

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
