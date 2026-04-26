Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση. Πρόσθεσε πως οι ερευνητές αναζητούν τα κίνητρα του δράστη των πυροβολισμών, ο οποίος συνελήφθη και τον οποίο χαρακτήρισε «μοναχικό λύκο».

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσε την επίσκεψη των απεσταλμένων του στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας ότι το Ιράν δεν υπέβαλε ικανοποιητική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μετά την αναχώρηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, από το Πακιστάν, όπου παρουσίασε στους μεσολαβητές ένα πιθανό πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αναφερόμενος στην ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων του, ο Τραμπ είπε πως αφού πήρε την απόφαση αυτή, μέσα σε «λιγότερα από δέκα λεπτά», οι Ιρανοί υπέβαλαν νέο κείμενο προς διαπραγμάτευση, «πολύ καλύτερο». Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

