Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Μπορεί ο Λευκός Οίκος να μην έχει αποκαλύψει πόσα πυρομαχικά έχουν χρησιμοποιηθεί στη σύγκρουση με το Ιράν, ούτε το συνολικό κόστος του πολέμου, αλλά οι εκτιμήσεις ειδικών αναλυτών είναι αποκαλυπτικές. Σύμφωνα με αυτές οι πύραυλοι που προορίζονταν για έναν πόλεμο με την Κίνα, χρησιμοποιήθηκαν με ταχείς ρυθμούς εναντίον του Ιράν.

Όπως αναφέρει η The Telegraph, από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν εκτοξεύσει 1.100 μακράς εμβέλειας πυραύλους κρουζ stealth, οι οποίοι είχαν προοριστεί για ενδεχόμενη σύγκρουση με την Κίνα, αφήνοντας περίπου 1.000 στο αμερικανικό απόθεμα, σύμφωνα με έκθεση.

Μέχρι στιγμής, κατά την Επιχείρηση Epic Fury, ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης εκτοξεύσει περισσότερους από 1.000 πυραύλους κρουζ Tomahawk -σχεδόν δέκα φορές τον αριθμό που αγοράζει ετησίως το Πεντάγωνο- και 1.200 αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot, που κοστίζουν 4 εκατ. δολάρια ο καθένας.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτό θα αφήσει τα αποθέματα σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα.

Μελέτη του Centre for Strategic and International Studies εκτίμησε ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν αντιστοιχούν περίπου στο 27% των Tomahawk, στο 36% των πυραύλων stealth μακράς εμβέλειας JASSM, σε περισσότερο από τα 2/3 των Patriot και σε πάνω από το 80% των αναχαιτιστικών Thaad.

Αναλυτές εκτίμησαν το κόστος μεταξύ 28 και 35 δισ. δολ.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα αυτή η σπατάλη κρίσιμων όπλων προκαλεί ανησυχίες για το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης του Πενταγώνου για την υπεράσπιση της Ταϊβάν.

Ποιές οι συνέπειες

Ο Ουίλιαμ Γιάνγκ, ανώτερος αναλυτής για τη βορειοανατολική Ασία στο think tank International Crisis Group, δήλωσε στην Telegraph ότι η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων θα αντιμετωπιστεί «με ανησυχία στις βασικές ασιατικές πρωτεύουσες», ιδιαίτερα στην Ταϊπέι, το Τόκιο, τη Μανίλα και τη Σεούλ.

«Οι χώρες αυτές βασίζονται εδώ και καιρό στην αποτροπή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν τις ολοένα συχνότερες και πιο επιθετικές στρατιωτικές δραστηριότητες της Κίνας» είπε.

Προειδοποίησε μάλιστα πως «αν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα έλλειμμα πυρομαχικών, αυτό θα επηρεάσει την εμπιστοσύνη αυτών των χωρών στην ικανότητα της Ουάσινγκτον να διατηρήσει την αμυντική της στάση στην περιοχή και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο αμοιβαίων αμυντικών συνθηκών».

Ο Γιανγκ προσέθεσε πως η αβεβαιότητα ίσως «ωθήσει χώρες να επανεξετάσουν την ανάγκη αποκατάστασης σχέσεων με την Κίνα», πράγμα που σημαίνει ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να «ενισχύσει τη θέση του στην περιοχή».

Τα εξαντλημένα αποθέματα μπορεί να χρειαστούν έως και έξι χρόνια για να αναπληρωθούν, δήλωσαν αξιωματούχοι στη Wall Street Journal, παρά τις πρόσφατες συμφωνίες με μεγάλες αμυντικές εταιρείες.

Αυτό εγείρει ανησυχίες για τα επιχειρησιακά σχέδια του Πενταγώνου σε περίπτωση κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στο εγγύς μέλλον, ιδιαίτερα καθώς στρατεύματα, συστήματα αεράμυνας και όπλα έχουν μεταφερθεί από την Ασία στη Μέση Ανατολή. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η μεταφορά αναχαιτιστικών Thaad από τη Νότια Κορέα.

Η Ουάσιγκτον διαψεύδει

Βέβαια, σύμφωνα με αναλυτές δεν υπάρχουν άμεσα σημάδια μεγάλης σύγκρουσης με το Πεκίνο. Τουλάχιστον δημόσια, ανώτεροι αξιωματούχοι υποβαθμίζουν την απειλή. Ο ναύαρχος ΄Σάμιουελ Παπάρο, διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό, είπε αυτή την εβδομάδα στο Κογκρέσο ότι η σύγκρουση με το Ιράν προσέφερε πολύτιμη πολεμική εμπειρία στα αμερικανικά στρατεύματα.

«Προς το παρόν δεν βλέπω πραγματικό κόστος να επιβάλλεται στην ικανότητά μας να αποτρέπουμε την Κίνα» είπε.

Ωστόσο, τα μειωμένα αποθέματα και οι ανακατευθυνόμενες δυνάμεις έχουν συνέπειες πέρα από την Ασία. Οπλικά συστήματα που προορίζονταν για την υπεράσπιση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ απέναντι σε ρωσική επιθετικότητα έχουν μειωθεί, σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται πληροφορίες από το Πεντάγωνο.

Την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον τα διαψεύδει όλα αυτά. Η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι «ολόκληρη η βάση» των δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εξάντλησαν προμήθειες που προορίζονταν για χρήση κατά της Κίνας «είναι ψευδής».

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, πλήρως εξοπλισμένο με υπεραρκετά όπλα και πυρομαχικά, σε αποθέματα εντός της χώρας και σε όλο τον κόσμο, ώστε να υπερασπιστούν αποτελεσματικά την πατρίδα και να φέρουν εις πέρας οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση διατάξει ο ανώτατος διοικητής» είπε..