Ποια πυρομαχικά ΗΠΑ και Ισραήλ είναι σε έλλειψη – Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: Τρίτη, 8 μ.μ. Ανατολικής Ακτής

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου ότι θα εξαπολύσει την κόλαση στο Ιράν, προαναγγέλλοντας πλήγματα σε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας την Τρίτη αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι θα ανοίξουν «οι πύλες της κολάσεως» για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε υποδομές.

Μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων διέσωσαν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-15 το οποίο είχε καταρριφθεί στο Ιράν. Ο Τραμπ το επιβεβαίωσε, αναφέροντας ότι ο αεροπόρος είναι σοβαρά τραυματισμένος, ενώ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Οι IDF συνεχίζουν να εξαπολύουν πλήγματα στο Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά με ομοβροντία πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ και χώρες του Κόλπου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο.

