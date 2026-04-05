Ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταπέσει στο Ιράν είναι πλέον «σώος και ασφαλής», ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αναφορές σε αραβικά ΜΜΕ, ο Αμερικανός πιλότος που διασώθηκε μετά από ειδική επιχείρηση ανάκτησής του από το Ιράν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών ο αμερικανικός στρατός έφερε σε πέρας μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην αμερικανική ιστορία για να βοηθήσει έναν από τους απίστευτούς αξιωματικούς πληρώματός μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είναι πλέον ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ!», σύμφωνα με ανακοίνωση του Τραμπ την οποία ανήρτησε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

🇺🇸 The missing U.S. pilot has been extracted, but is now in critical condition. Medics are racing to stabilize him before landing. Several U.S. service members were also injured in the daring rescue, but all are now safe.pic.twitter.com/KaPhykBJtQ https://t.co/WwbeJnixlE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 5, 2026

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός έστειλε «δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο» για να εντοπίσουν και να σώσουν τον πιλότο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο διασωθείς φέρει τραύματα, αλλά «θα είναι μια χαρά».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Τον έχουμε» έγραψε ο Τραμπ στο Truth social, κάνοντας λόγο για «μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ».

Όπως ανέφερε: «Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, κυνηγημένος από τους εχθρούς μας, οι οποίοι πλησίαζαν όλο και περισσότερο με την πάροδο των ωρών, αλλά δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος, επειδή ο Ανώτατος Διοικητής του, ο Υπουργός Άμυνας, ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου και οι συνάδελφοί του πολεμιστές παρακολουθούσαν τη θέση του 24 ώρες το 24ωρο και σχεδίαζαν επιμελώς τη διάσωσή του.

Κατόπιν οδηγιών μου, ο αμερικανικός στρατός έστειλε δεκάδες αεροσκάφη, οπλισμένα με τα πιο θανατηφόρα όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν. Υπέστη τραυματισμούς, αλλά θα είναι μια χαρά. Αυτή η θαυματουργή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έρχεται να προστεθεί στην επιτυχή διάσωση ενός άλλου γενναίου πιλότου, χθες, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε, επειδή δεν θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του στρατού που δύο Αμερικανοί πιλότοι έχουν διασωθεί, ξεχωριστά, βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΠΙΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ! Το γεγονός ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και τις δύο αυτές επιχειρήσεις, χωρίς να χάσει τη ζωή του ούτε ένας Αμερικανός, ούτε καν να τραυματιστεί, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχουμε επιτύχει συντριπτική αεροπορική κυριαρχία και υπεροχή στους ιρανικούς ουρανούς. Αυτή είναι μια στιγμή για την οποία ΟΛΟΙ οι Αμερικανοί, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί και όλοι οι άλλοι, πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι και να ενωθούν. Έχουμε πραγματικά τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και πιο ισχυρό στρατό στην ιστορία του κόσμου. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!».

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα.

Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.