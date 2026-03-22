Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε αεροσκάφος F-15 κοντά στη νήσο Ορμούζ
Σύμφωνα με αναφορά, ο στρατός του Ιράν έβαλε στο στόχαστρο αεροσκάφη πάνω από τη νότια ακτή, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται στα στρατηγικής σημασίας ύδατα του Κόλπου
Το Ιράν δήλωσε την Κυριακή ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς του κατέρριψαν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 κοντά στο νησί Ορμούζ, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, επικαλούμενο δήλωση της Ενιαίας Διοίκησης Αεροπορικής Άμυνας του Ιράν, ανέφερε ότι το πολεμικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε πάνω από τις νότιες ακτές της χώρας και κοντά στο νησί Ορμούζ.
Σύμφωνα με τη δήλωση, το αεροσκάφος είχε εκτοξεύσει έναν πύραυλο πριν γίνει στόχος των ιρανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας.
Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από άλλες πηγές, ενώ δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την τύχη του πιλότου ή τα συντρίμμια.
Iranian Army, announced that an encroaching enemy F-15 aircraft was engaged in Iran’s southern coastline, near Hormuz Island. The jet was intercepted and hit by surface-to-air missiles deployed by the Army’s Air Defense Force. pic.twitter.com/MWYh6ydmc8
— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 22, 2026
Ανταλλαγή πυρών
Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή συνεχίζεται από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής πάνω από 1.300 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο τότε Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ.
Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, καθώς και της Ιορδανίας, του Ιράκ και των χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, προκαλώντας θύματα και ζημιές στις υποδομές, ενώ διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές και την αεροπορία.
