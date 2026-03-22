Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα πυραύλους κατά της περιοχής πέριξ της Ντιμόνα που στεγάζει το Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες, έπειτα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Μπουσέρ και της Νατάνζ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε: «Ο εχθρός πήρε για μία ακόμη φορά ένα αλησμόνητο μάθημα. Η πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα έστειλε και πάλι ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους. Ο εχθρός πρέπει να παραδοθεί πριν να είναι πολύ αργά».

זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים. הנחתי את מנכ»לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה. אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2026

Δήλωση Νετανιάχου για το χτύπημα του Ιράν στην πόλη Αράντ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι «αυτή είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά στον αγώνα για το μέλλον μας. Πριν από λίγο μίλησα με τον δήμαρχο του Αράντ, Γιαΐρ Μαάγιαν, και του ζήτησα να προσφέρει τις προσευχές μας για την ανάρρωση των τραυματιών εκ μέρους όλων των πολιτών του Ισραήλ». Πρόσθεσε πως έχει δώσει εντολή στον Γενικό Διευθυντή του γραφείου του να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία, ενώ ισχυρίστηκε πως έστειλε περισσότερες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και διάσωσης στο πεδίο των επιχειρήσεων και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα» είπε κλείνοντας την ανάρτηση.