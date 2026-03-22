Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε – προειδοποίησε το Ιράν πως αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε 48 ώρες από την ανάρτησή του, θα χτυπήσει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, «ξεκινώντας από το μεγαλύτερο».
Συγκεκριμένα έγραψε ότι «εάν το Ιράν δεν ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, το Στενό του Ορμούζ, εντός 48 ΩΡΩΝ από αυτή ακριβώς τη στιγμή (η διορία λήγει στις 24 Μαρτίου στις 01:44), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χτυπήσουν και θα καταστρέψουν τα διάφορα ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τους, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ!»
Νέες απειλές του Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου
Ο επίσημος εκπρόσωπος του Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya». των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, στους οποίους συγκαταλέγεται και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε ότι «σε συνέχεια προηγούμενων προειδοποιήσεων, εάν ο εχθρός παραβιάσει τις υποδομές καυσίμων και ενέργειας του Ιράν, θα στοχευθούν όλες οι υποδομές ενέργειας, πληροφορικής και αφαλάτωσης νερού των ΗΠΑ και της σιωνιστικής οντότητας στην περιοχή».
Αυτά όμως τα είπαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προέβη σε ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram, η οποία έγραφε πως «αν το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν γίνει στόχος, θα επιτεθούμε σε όλες τις ενεργειακές υποδομές των χωρών του Περσικού Κόλπου —οι οποίες θεωρούνται στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ— με επιθέσεις με drones και πυραύλους».
Και είτε οι ένοπλες δυνάμεις, είτε οι Φρουροί υπογράμμισαν τις ανακοινώσεις τους.
Χτύπησαν πλοίο κοντά στο Ορμούζ
Η UKMTO (Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου) έλαβε αναφορά για περιστατικό 15 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγο πριν τα Στενά του Ορμούζ.
Ο πλοίαρχος ενός φορτηγού χύδην φορτίου ανέφερε έκρηξη από άγνωστο βλήμα σε κοντινή απόσταση από το πλοίο. Όπως ανακοίνωσε η UKMTO, όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. To χτύπημα, όπως και οι απαντήσεις των Φρουρών και των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ήρθαν χρονικά μετά την ανάρτηση Τραμπ που ζητάει το άνοιγμα του Ορμούζ εντός 48 ωρών.
