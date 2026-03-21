Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ομάδας των Επτά δήλωσαν το Σάββατο ότι είναι έτοιμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού και επανέλαβαν τη σημασία της διασφάλισης των θαλάσσιων διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Ορμούζ.

«Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στους εταίρους μας στην περιοχή ενόψει των αδικαιολόγητων επιθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των αντιπροσώπων της», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση οι υπουργοί του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, όπως επιβεβαιώνει το Reuters.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις απερίσκεπτες επιθέσεις του καθεστώτος εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών», ανέφεραν.

Ακόμα 22 χώρες καταδικάζουν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Σε κοινή δήλωση καταδίκης του Ιράν προχώρησαν ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Καναδάς, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Δανία, Λετονία, Σλοβενία, Εσθονία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Τσεχία, Ρουμανία, Λιθουανία και Αυστραλία για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον άοπλων εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις απειλές, την τοποθέτηση ναρκών, τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, καθώς και κάθε άλλη απόπειρα παρεμπόδισης της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο Στενό, και να συμμορφωθεί με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της «Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας». Το Δίκαιο της Θάλασσας είναι απαραβίαστο, και οι επιπτώσεις των ενεργειών του Ιράν θα γίνουν αισθητές από τους λαούς σε όλο τον κόσμο, ιδίως από τους πιο ευάλωτους».

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως «απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια»

«Σύμφωνα με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζουμε ότι η παρέμβαση αυτή στη διεθνή ναυτιλία και η διαταραχή των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού ενέργειας συνιστούν απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε για άμεση και πλήρη παύση των επιθέσεων κατά των υποδομών πολιτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού και χαιρετίζουμε τη δέσμευση των κρατών που συμμετέχουν στον προπαρασκευαστικό σχεδιασμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Χαιρετίζουμε επίσης την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να εγκρίνει τη συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με ορισμένες χώρες παραγωγής με στόχο την αύξηση της παραγωγής.

Θα εργαστούμε επίσης για την παροχή υποστήριξης στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ωφελούν όλα τα έθνη, και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να προασπίζει τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ευημερίας και ασφάλειας».