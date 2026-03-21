Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει να «μειώσει σταδιακά» τις επιχειρήσεις στο Ιράν λίγο αφότου είχε δηλώσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε εκεχειρία. Πέρα από τις αντιφατικές δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, φαίνεται πως οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν μεγαλύτερες δυνάμεις στην περιοχή, ενώ το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει και δεν διαπιστώνει καμία πρόθεση αποκλιμάκωσης από την απέναντι πλευρά.
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να είναι η πρώτη ανησυχία για τις ΗΠΑ αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες που δεν βλέπουν διέξοδο στην κρίση, με τον Τραμπ να καλεί την Ιαπωνία και την Κίνα να λάβουν μέτρα για να ανοίξει το πέρασμα.
Καθώς υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αμφισβήτηση και ανησυχία για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα των ΗΠΑ στην περιοχή, ο πόλεμος συμπληρώνει τρεις εβδομάδες και η ανθρωπιστική καταστροφή σε Ιράν και Λίβανο είναι τεράστια.
