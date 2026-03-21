newspaper
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέση Ανατολή: Ζημιές 800 εκατ. δολαρίων από τις ιρανικές επιθέσεις σε βάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ
Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 12:00

Μέση Ανατολή: Ζημιές 800 εκατ. δολαρίων από τις ιρανικές επιθέσεις σε βάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι ιρανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ζημιές ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων (600 εκατομμύρια λίρες) τις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Μεγάλο μέρος της ζημιάς προκλήθηκε από τις αρχικές επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν την εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) και ανάλυση του BBC.

Η πλήρης έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή δεν είναι σαφής.

Ωστόσο, η εκτιμώμενη ζημιά ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων στις στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ – ένα ποσό υψηλότερο από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως – προσφέρει μια εικόνα του μεγάλου κόστους για τις ΗΠΑ καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται.

«Οι ζημιές στις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δεν έχουν αναφερθεί επαρκώς», δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος του CSIS και συν-συγγραφέας της μελέτης του think tank. «Αν και φαίνεται να είναι εκτεταμένες, το πλήρες ποσό δεν θα γίνει γνωστό μέχρι να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες».

Σιγή ιχθύος από την Αμερικανική Κυβέρνηση

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ παρέπεμψε το BBC στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία ηγείται του πολέμου. Οι αξιωματούχοι εκεί αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Τα αντίποινα του Ιράν στόχευσαν συστήματα αεράμυνας και δορυφορικών επικοινωνιών των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων, στην Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ένα σημαντικό μέρος των ζημιών προκλήθηκε από χτύπημα σε αμερικανικό ραντάρ για ένα σύστημα πυραυλικής άμυνας Thaad σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία.

Το σύστημα ραντάρ AN/TPY-2 κοστίζει περίπου 485 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μια αναθεώρηση των εγγράφων προϋπολογισμού του υπουργείου Άμυνας από την CSIS. Τα συστήματα αεράμυνας χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων μεγάλης εμβέλειας.

Ζημιές σε ραντάρ στο Αλ Σάντερ και το Αλ Ρουάις (ΗΑΕ) Πηγή: BBC

Οι επιδρομές του Ιράν προκάλεσαν επιπλέον ζημιές ύψους 310 εκατομμυρίων δολαρίων σε κτίρια, εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το Ιράν έχει επίσης πλήξει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές βάσεις περισσότερες από μία φορές, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το BBC Verify. Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις υπογραμμίζουν τις προσπάθειες του Ιράν να στοχεύσει συγκεκριμένα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Η Ρωσία φέρεται να έχει μοιραστεί πληροφορίες με την Τεχεράνη σχετικά με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις τρεις αεροπορικές βάσεις – τη βάση Ali Al-Salim στο Κουβέιτ, την Al-Udeid στο Κατάρ και την Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία – με νέες ζημιές να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια διαφορετικών φάσεων της σύγκρουσης.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης χάσει 13 στρατιωτικούς από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώθηκε με το Ισραήλ στην έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Hrana) εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών πολιτών έχει φτάσει σχεδόν τους 1.400.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του, δηλαδή την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την υποβάθμιση της συμβατικής στρατιωτικής του ισχύος και τον τερματισμό της υποστήριξης του καθεστώτος σε ομάδες πληρεξουσίων στην περιοχή.

«Τα πάμε εξαιρετικά καλά στο Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Αλλά ο πόλεμος έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία με το σχεδόν κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης και το εάν ο Τραμπ θα αναπτύξει χερσαία στρατεύματα.

Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν Πηγή: BBC

Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων έχει παρεμποδιστεί από τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από μεγάλους παρόχους με έδρα τις ΗΠΑ σχετικά με την κυκλοφορία των εικόνων.

Είναι όμως δυνατό να διακρίνουμε ορισμένα μοτίβα στις αντίποινα του Ιράν κατά των στρατιωτικών συμφερόντων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Τα συστήματα ραντάρ και δορυφόρων βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής από την αρχή, όταν οι ιρανικές επιδρομές έπληξαν μια ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Λειτουργούν ως τα μάτια και τα αυτιά των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Πεντάγωνο ζητά άλλα 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για τον πόλεμο

Οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν κυρίως την καταστροφή δύο ραδιοθόλων – προστατευτικών περιβλημάτων για τόσο ευαίσθητο εξοπλισμό. Είναι πολύ πιθανό τα ίδια τα συστήματα να έχουν υποστεί ζημιές, αν και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η έκτασή τους.

Σημεία ραντάρ χτυπήθηκαν στο στρατόπεδο Arifjan, μια αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Prince Sultan της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκονται αμερικανικά αεροσκάφη. Εικόνες της τελευταίας δείχνουν καπνό να ανεβαίνει από ένα εξάρτημα ραντάρ ενός συστήματος αεράμυνας Thaad.

Εκτεταμένες ζημιές στα συστήματα Thaad είναι εμφανείς στις αμερικανικές βάσεις στα ΗΑΕ και την Ιορδανία. Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το κόστος αυτής της ζημιάς. Η υποβάθμιση αυτών των συστημάτων φέρεται να οδήγησε τις ΗΠΑ στην αναδιάταξη εξαρτημάτων Thaad από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή.

Οι ζημιές από τα αντίποινα του Ιράν αντιπροσωπεύουν ένα κλάσμα του συνολικού κόστους για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας ενημέρωσαν τα μέλη του Κογκρέσου ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου είχαν κοστίσει 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι πρώτες 12 ημέρες κόστισαν 16,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CSIS.

Το Πεντάγωνο ζητά άλλα 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για τον πόλεμο. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε την Πέμπτη ότι το ποσό «θα μπορούσε να αλλάξει».

«Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώσεις κακούς», είπε ο Χέγκεθ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

inWellness
inTown
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο