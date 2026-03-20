Εντάσεις μεταξύ των συμμάχων στον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 23:50

Εντάσεις μεταξύ των συμμάχων στον πόλεμο κατά του Ιράν

Οι στόχοι Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ αποκλίνουν όσο εντείνεται και επεκτείνεται η ενεργειακή κρίση

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Καψύλης
«Δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν στο South Pars». Ο Ντόναλντ Τραμπ το υποσχέθηκε γράφοντας με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social την Πέμπτη. Είχε προηγηθεί ο βομβαρδισμός της Τετάρτης στις συγκεκριμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις, που εκτίναξε και πάλι στο… Θεό τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Λίγες ώρες αργότερα το σχεδόν αφοπλισμένο, υποτίθεται, Ιράν απάντησε βομβαρδίζοντας τον τερματικό σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου του Κατάρ στο Ρας Λαφάν.

ΗΠΑ και Ισραήλ εξακολουθούν να πολεμούν δίπλα-δίπλα, αλλά οι στόχοι τους πλέον αρχίζουν να αποκλίνουν σε σημείο απειλητικό για τη μέχρι τώρα αγαστή συνεργασία τους. Αποκλίνουν σε σημείο απειλητικό ίσως και για την προσωπική σχέση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως εξηγούν οι ανταποκριτές της «Les Echos» στη Νέα Υόρκη Σολβέιγκ Γκοντελίκ και στο Τελ Αβίβ Πασκάλ Μπρινέλ, καθίσταται πλέον προφανές ότι ο στόχος του Βενιαμίν Νετανιάχου είναι στρατιωτικός και γεωπολιτικός, ενώ ο στόχος του Τραμπ μετατρέπεται ταχέως σε οικονομικο-πολιτικό. Ενώ ο Νετανιάχου δηλαδή επιδιώκει την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης, πρωταρχικός στόχος του Τραμπ κατέστη πλέον η συγκράτηση των τιμών στις διεθνείς αγορές ενέργειας που ξεφεύγουν.

Αναρωτιέται κανείς μήπως το επόμενο στάδιο είναι η «Επική Οργή» του Τραμπ να στραφεί και κατά του Νετανιάχου. Με φραστικούς βομβαρδισμούς εννοείται…

Καλός και κακός μπάτσος

Οι ανταποκριτές της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας παρατηρούν ότι οι σύμμαχοι έχουν μοιράσει πλέον τους ρόλους. Ο ένας κάνει τον σκληρό που χτυπά και ο άλλος το διαλλακτικό που παρηγορεί. Νετανιάχου και Τραμπ άρχισαν να λειτουργούν δηλαδή στο στερεοτυπικό χολυγουντιανό πρότυπο του «καλού και του κακού μπάτσου».

«Η στρατιωτική συμμαχία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου δεν φαίνεται να κλονίζεται ακόμα σοβαρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει πάνω από όλα να καθησυχάσει τους Άραβες εταίρους του στον Περσικό Κόλπο», γράφουν οι ανταποκριτές της «Les Echos». Και εξηγούν ότι αν απειληθούν σοβαρά οι υποδομές των συμμάχων αυτών, θα μπορούσαν οι αραβικές μοναρχίες να απαντήσουν με στρατιωτικά αντίποινα κατά της Τεχεράνης και να πάψουν να παραμένουν παρατηρητές περιοριζόμενοι στην παθητική αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων.

«Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε στρατιωτικές ενέργειες εάν χρειαστεί», δήλωσε την Τετάρτη από το Ριάντ ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από συνάντηση που είχε με ομολόγους του από δώδεκα χώρες της περιοχής. «Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα βλέπαμε για πολύ καιρό να πέφτει ξανά η τιμή του Brent στα 60 δολάρια», γράφουν οι Γάλλοι ανταποκριτές.

Ραγίζει το γυαλί;

Είναι προφανές ότι η σταθερότητα της αμερικανοϊσραηλινής συμμαχίας στον πόλεμο κατά του Ιράν εξαρτάται πολύ από την ποιότητα και την ειλικρίνεια των προσωπικών σχέσεων Τραμπ-Νετανιάχου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφτηκε πέρυσι τον Τραμπ μετά την επανεκλογή του. Στη συνέχεια έγινε ο μοναδικός ηγέτης που επισκέφθηκε πέντε φορές τον αμερικανό πρόεδρο στις ΗΠΑ το 2025!

Η σχέση αυτή μοιάζει να αμφισβητείται το τελευταίο διάστημα από γεγονότα όπως η ξαφνική παραίτηση του διευθυντή του αμερικανικού Εθνικού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου, Τζο Κεντ, ενός ένθερμου οπαδού του προέδρου και της κοσμοθεωρίας MAGA. Ο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας ότι οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο «εξαιτίας της πίεσης του Ισραήλ και του ισχυρού λόμπι του στη χώρα». Αμέσως ο Τραμπ τον κακοχαρακτήρισε ως «αδύναμο τύπο».

Όπως σημειώνει η ανταποκρίτρια της «Les Echos» στις ΗΠΑ, «μέρος της εκλογικής βάσης του λαϊκιστή προέδρου δεν εκτιμά την εγγύτητα του Ντόναλντ Τραμπ με το Ισραήλ και την υπεράσπιση της εβραϊκής υπόθεσης». Η Σολβέιγκ Γκοντελίκ διαπιστώνει ότι «ο Τραμπ γίνεται προασπιστής της ελευθερίας της έκφρασης όταν τον βολεύει, αλλά εν προκειμένω μετέτρεψε σε νέο ταμπού κάθε κριτική προς το Ισραήλ, ταυτίζοντάς τη με μια μορφή αντισημιτισμού». Θα παρατηρούσε κανείς ότι βοήθησε σ’ αυτό και η πολιτικά και κοινωνικά φιλελεύθερη Αμερική (και η Δύση εν γένει), στην οποία η ισλαμοφοβία βρίσκει γόνιμο έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Η καταδίκη κάθε κριτικής άποψης ως «αντισημιτικής» επέτρεψε στον Τραμπ να κρατήσει ομήρους τα φημισμένα για την ποιότητα των σπουδών και το σεβασμό στην ελευθερία της σκέψης αμερικανικά πανεπιστήμια. Ωστόσο, αυτή η ευνοιοκρατία ενοχλεί ορισμένους υποστηρικτές του προέδρου. «Μπορεί οι καλύτεροι φίλοι του Ντόναλντ Τραμπ, από τον Στιβ Γουίτκοφ μέχρι τον Χάουαρντ Λούτνικ, να είναι Εβραίοι, (στην εξίσωση ασφαλώς μπαίνει και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο δραστήριος γαμπρός του προέδρου που θέλει να γεμίσει τη Γάζα με πεντάστερα ξενοδοχεία), όμως οι οπαδοί του MAGA δεν είναι όλοι φιλοσημίτες», γράφει η Γαλλίδα ανταποκρίτρια.

Εξάλλου οι απομονωτιστές οπαδοί του Τραμπ, αυτοί που τον πίστεψαν επειδή θα έστρεφε την προσοχή του στα εσωτερικά προβλήματα των ΗΠΑ, δεν είχαν δει θετικά ούτε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο, στον πόλεμο των 12 ημερών. «Κι εκεί έβλεπαν έντονη την επιρροή του Ισραήλ», σημειώνει η Σολβέιγκ Γκοντελίκ.

Οι στόχοι του πολέμου

Η Γαλλίδα ανταποκρίτρια αποκωδικοποιεί τους στόχους Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ στον πόλεμο αυτό. Το Τελ Αβίβ και ο Νετανιάχου επιζητούν την ανατροπή του καθεστώτος των μουλάδων. Για την Ουάσιγκτον και τον Τραμπ τα πράγματα είναι λιγότερο σαφή. «Ο Τραμπ δεν έχει σταθερό πολεμικό στόχο. Είπε ότι ήταν έτοιμος να διατηρήσει το καθεστώς εφόσον ο νέος αγιατολάχ ήταν πιο πειθήνιος. Όμως το Ισραήλ έχει δολοφονήσει αρκετούς πιθανούς διαδόχους του Αλί Χαμενεΐ», παρατηρεί η Γκοντελίκ.

Εξάλλου ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλά μόνο για αφοπλισμό της Τεχεράνης, όχι για αλλαγή του θεοκρατικού καθεστώτος. Και ο γιος του Σάχη Παχλεβί είναι σαφές ότι έχει μείνει στα κρύα του λουτρού, αφού οι Αμερικανοί φίλοι του έβαλαν στον πάγο τα σχέδιά του να επιστρέψει ως απελευθερωτής-μονάρχης στη χώρα που το μακρινό 1979 εκδίωξε κακήν κακώς τον πατέρα του – μαζί με τους Αμερικανούς προστάτες του, είναι αλήθεια.

Εν κατακλείδι, η συζήτηση πλέον επικεντρώνεται στον «επικείμενο κίνδυνο» που ώθησε τις ΗΠΑ να μπουν σε πολεμική περιπέτεια κατά του Ιράν, ενώ οι πυρηνικές δυνατότητες της χώρας υποτίθεται ότι είχαν ήδη εκλείψει μετά τον πόλεμο των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Το είχε διακηρύξει σαφώς και με πανηγυρικό τρόπο ο Τραμπ, είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός για να ξεχαστεί ακόμα και από τους φανατικούς οπαδούς του κινήματος MAGA στις Μεσοδυτικές Πολιτείες.

Μιλώντας ενώπιον Επιτροπής του Κογκρέσου την Τετάρτη η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, αρνήθηκε να απαντήσει αν το Ιράν εξακολουθεί να συνιστά πυρηνικό κίνδυνο και παρέπεμψε στον πρόεδρο Τραμπ, δηλώνοντας ότι σ’ αυτόν εναπόκειται να χαρακτηρίσει τον κίνδυνο.

Καθώς ο αμερικανικός τύπος και η κοινή γνώμη αναδιφούν στα στοιχεία και τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, η ιδέα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε πραγματικό λόγο να κινηθεί στρατιωτικά κατά του Ιράν και ότι ωθήθηκε σε πόλεμο από τον Βενιαμίν Νετανιάχου διατηρείται και ενισχύεται.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνθηκε από την εύκολη νίκη των αμερικανικών δυνάμεων τον Ιούνιο του 2025 στο Ιράν και από την κινηματογραφικά εύκολη ανατροπή του Μαδούρο εφέτος τον Ιανουάριο στη Βενεζουέλα», παρατηρεί η «Les Echos». Και «σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ αρνείται ότι επηρεάζεται από τον Νετανιάχου». Αλλά δεν θα ήταν ποτέ δυνατό οποιοσδήποτε ηγέτης των ΗΠΑ ή άλλης χώρας να δεχόταν σύρεται σε αποφάσεις (και δη πολεμικές) από ξένο ηγέτη.

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Κόσμος
Επίθεση Τραμπ εναντίον συμμάχων – Απειλεί να αποσύρει τις βάσεις απο την Ισπανία

Επίθεση Τραμπ εναντίον συμμάχων – Απειλεί να αποσύρει τις βάσεις απο την Ισπανία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Σύνταξη
Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Φορτωμένα πετρέλαιο 20.03.26

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα

Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
ΗΠΑ 20.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»

«Προσχηματική ενέργεια» χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τη μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Σύνταξη
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Αβάνα 20.03.26

Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Σύνταξη
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
El Mundo 20.03.26

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Euroleague 20.03.26

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
English edition 20.03.26

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Σύνταξη
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύνταξη
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Συγκίνηση 20.03.26

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

