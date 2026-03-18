Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 15:59

Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε, για ακόμη μια φορά, την Τετάρτη, συμμάχους των ΗΠΑ για την άρνησή τους να προσφέρουν βοήθεια στη χώρα του για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν έπειτα από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση και απείλησε πάλι με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ουάσινγκτον.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν ‘τελειώναμε’ με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν – όχι εμείς – να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα ‘Στενά’», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι «αυτό θα έκανε ορισμένους από τους ‘συμμάχους’ που δεν ανταποκρίνονται, να κινητοποιηθούν, και γρήγορα!!!».

Οι αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ για την άρνηση των συμμάχων στο ΝΑΤΟ

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Τραμπ έχει κάνει αντιφατικές δηλώσεις για αυτό το θέμα.

Χθες, Τρίτη, χαρακτήρισε την άρνηση πολλών χωρών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ ως «πραγματικά ανόητο λάθος», υποστήριξε ότι η βοήθειά τους ήταν τελικά περιττή, ενώ δήλωσε πως η Ουάσινγκτον «θα ήθελε κάποια βοήθεια» στην ανίχνευση ναρκών εκεί.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους ‘Συμμάχους’ μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στην στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνεί έντονα με αυτό που κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να έχει πυρηνικά όπλα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος την άρνηση ευρωπαϊκών και άλλων χωρών – μελών του ΝΑΤΟ να εμπλακούν στον πόλεμο.

Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ στην Αττική και με πλαφόν

Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ στην Αττική και με πλαφόν

Το Ισραήλ χτυπάει ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν

Το Ισραήλ χτυπάει ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν

«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 18.03.26

«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου

Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
Κόσμος 18.03.26

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ
Social Europe 18.03.26

Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σαφώς περισσότερο παράνομος, αλλά και πιο επικίνδυνος από εκείνον στο Ιράκ. Και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσεΐν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Κόσμος 18.03.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

«Οι κόκκινες γραμμές άλλαξαν»: Το Ιράν κήρυξε «ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο» εναντίον ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 18.03.26 Upd: 15:54

«Οι κόκκινες γραμμές άλλαξαν»: Το Ιράν κήρυξε «ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο» εναντίον ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί και ορκίστηκε εκδίκηση - Αντίποινα στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς - Ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό με δέκα νεκρούς - Νεκρός ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, λέει το Ισραήλ

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Κόσμος 18.03.26

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», χάρη σε καθιερωμένες και φθηνές ιατρικές πρακτικές και επεμβάσεις αν υπήρχε «πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Κόσμος 18.03.26

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»

«Ολοένα περισσότερες φωνές - συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων - λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Κόσμος 18.03.26

Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους

Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Δυστοπία 18.03.26

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ήδη δραματικές συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα επιδεινώνονται και η διπλωματία βαλτώνει, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Το κατηγορητήριο 18.03.26

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Champions League 18.03.26

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
Επικαιρότητα 18.03.26

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 18.03.26

«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου

Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
Στην Κέρκυρα 18.03.26

Βγαίνει από τη ΜΕΘ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του

«Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ», είπε ο πατέρας του 14χρονου μιλώντας στο in.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Τοπόσημο 18.03.26

Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά την επίσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Τρικκαίων, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέφθηκε το Μουσείο που βρίσκεται στην παραδοσιακή γειτονιά των Τρικάλων

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Βουλή 18.03.26

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Βουλή 18.03.26

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

