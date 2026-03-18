Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε, για ακόμη μια φορά, την Τετάρτη, συμμάχους των ΗΠΑ για την άρνησή τους να προσφέρουν βοήθεια στη χώρα του για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν έπειτα από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση και απείλησε πάλι με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ουάσινγκτον.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν ‘τελειώναμε’ με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν – όχι εμείς – να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα ‘Στενά’», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι «αυτό θα έκανε ορισμένους από τους ‘συμμάχους’ που δεν ανταποκρίνονται, να κινητοποιηθούν, και γρήγορα!!!».

Οι αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ για την άρνηση των συμμάχων στο ΝΑΤΟ

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Τραμπ έχει κάνει αντιφατικές δηλώσεις για αυτό το θέμα.

Χθες, Τρίτη, χαρακτήρισε την άρνηση πολλών χωρών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ ως «πραγματικά ανόητο λάθος», υποστήριξε ότι η βοήθειά τους ήταν τελικά περιττή, ενώ δήλωσε πως η Ουάσινγκτον «θα ήθελε κάποια βοήθεια» στην ανίχνευση ναρκών εκεί.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους ‘Συμμάχους’ μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στην στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνεί έντονα με αυτό που κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να έχει πυρηνικά όπλα», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος την άρνηση ευρωπαϊκών και άλλων χωρών – μελών του ΝΑΤΟ να εμπλακούν στον πόλεμο.