Τραμπ: Οι ΗΠΑ είναι η πιο ισχυρή χώρα στον πλανήτη, δεν χρειαζόμαστε τους «Συμμάχους» στο ΝΑΤΟ

Στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ επιτίθεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόρριψη του αιτήματός του να στείλουν δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν τους έχουμε ανάγκη!», ανέφερε -φανερά ενοχλημένος- ο Ντ. Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στη λέξη «Σύμμαχοι» εισαγωγικά, καταδεικνύοντας τη σφοδρή δυσαρέσκειά του και με αυτόν τον τρόπο.

Ακολουθεί η δήλωση:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους “Συμμάχους” μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στην Στρατιωτική μας Επιχείρηση κατά του Τρομοκρατικού Καθεστώτος του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνεί έντονα με αυτό που κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν με εκπλήσσει η ενέργειά τους, ωστόσο, επειδή πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως προστατεύοντας αυτές τις ίδιες χώρες, ως μονόδρομο – Θα τους προστατεύσουμε, αλλά αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ανάγκης.

Ευτυχώς, έχουμε αποδεκατίσει τον Στρατό του Ιράν — Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά τους και τα Ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί και ίσως, το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, έχουν εξαφανιστεί, για να μην απειλήσουν ποτέ ξανά εμάς, τους Συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον Κόσμο! Λόγω του γεγονότος ότι είχαμε τέτοια Στρατιωτική Επιτυχία, δεν “χρειαζόμαστε” πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ — ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ! Ομοίως, η Ιαπωνία, η Αυστραλία ή η Νότια Κορέα. Στην πραγματικότητα, μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μακράν της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Άφηνε να εννοηθεί ότι θα τον στηρίξουν χώρες

Σημειώνεται ότι σε χθεσινές δηλώσεις του ο Ντ. Τραμπ άφηνε να εννοηθεί ότι η Γαλλία θα βοηθήσει, γιατί σε συνομιλία του με τον Εμανουέλ Μακρόν κατάλαβε σε ποσοστό «8 στα 10» ότι θα το κάνει. «Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι η Γαλλία», είπε.

Είχε τονίσει επίσης ότι υπήρξαν χώρες που όντως έδειξαν ενθουσιασμό και θα συμμετάσχουν. «Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν», είπε αλλά αρνήθηκε να πει ποιες, διότι του το ζήτησαν, επειδή «ίσως φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν».