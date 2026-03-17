Τραμπ: «Το Ισραήλ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό», είπε για το σενάριο το Τελ Αβίβ να χτυπήσει με πυρηνικά το Ιράν
Ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις συμβούλου του για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει πυρηνικά κατά του Ιράν
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι δεν πιστεύει πως το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο εναντίον του Ιράν, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο που διατύπωσε ένας σύμβουλός του.
«Το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό. Το Ισραήλ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεχθεί ερώτηση σχετικά με τα σχόλια που έκανε πρόσφατα ο σύμβουλός του σε θέματα κρυπτονομισμάτων και τεχνητής νοημοσύνης Ντέιβιντ Σακς, ο οποίος έκανε λόγο για τον «κίνδυνο» μιας «προσέγγισης κλιμάκωσης» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.
Το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικές κεφαλές
«Το Ισραήλ θα μπορούσε να πληγεί σοβαρά», είπε ο Σακς μιλώντας στο podcast “All In”. «Και τότε θα πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να κλιμακώσει τον πόλεμο εξετάζοντας τη χρήση πυρηνικού όπλου», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ σημείωσε χθες ότι ο Σακς δεν έχει μοιραστεί μαζί του αυτή την εκτίμηση.
Το Ισραήλ ακολουθεί επί χρόνια μια πολιτική σκόπιμης ασάφειας αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι το Ισραήλ δεν θα είναι η πρώτη χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει πυρηνικά όπλα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), το Ισραήλ διαθέτει 90 πυρηνικές κεφαλές.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
