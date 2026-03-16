Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να δικαιολογήσει τον παράνομο πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Το πιο πρόσφατο επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι προστάτευσε τον κόσμο από «πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».

Στη διάρκεια μια τελετής υπογραφής διαταγμάτων, στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είχαν επιτεθεί στο Ιράν, τώρα ο κόσμος ολόκληρος θα είχε εμπλακεί σε «πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».

«Και το πιο σημαντικό, αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε αφήσει τίποτα», λέει, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ κάνουν «μεγάλο καλό» αναλαμβάνοντας δράση.

Trump on Iran: I heard they were sending missiles to the UAE. I said, “That’s strange, you know? The UAE is like the banker for Iran.” They’re sort of the banker. Qatar, their neighbors — they got along okay. Then suddenly Saudi Arabia, Kuwait — Kuwait is getting hit. Bahrain… pic.twitter.com/KVVvX1sKMw — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026



Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα», προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ»

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θέλει πόλεμο «λιγότερο από οποιονδήποτε άλλον», αλλά ότι παρακολουθεί το Ιράν εδώ και χρόνια. «Αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν», λέει.

«Σύντομα το τέλος του πολέμου»

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης αν ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αυτή την εβδομάδα, δεδομένου αυτού που ο πρόεδρος περιέγραψε ως «εξάλειψη» του ιρανικού στρατού.

«Ναι, σίγουρα», λέει. Αλλά όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε, αν ο πόλεμος θα τελειώσει πραγματικά αυτή την εβδομάδα, απάντησε: «Δεν νομίζω, αλλά θα τελειώσει σύντομα. Δεν θα αργήσει πολύ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε «υποχρέωση να το κάνει αυτό» και ότι θα έχουμε έναν «ασφαλέστερο κόσμο» μετά το τέλος του πολέμου.

Ποιοι θα πάνε στο Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ξανά στο αίτημά του στις άλλες χώρες να στείλουν δυνάμεις για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Εξέφρασε ξανά τη δυσφορία του για τις χώρες-συμμάχους που έχουν αρνηθεί, αλλά υποστήριξε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν αυτές που θα πάνε.

«Υπάρχουν μερικές, σύντομα θα ανακοινώσουμε μερικά ονόματα», είπε. «Υπάρχουν μερικές που ήταν πραγματικά θετικές», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις χώρες που αρνούνται να εμπλακούν στον πόλεμο, είπε:

«Αυτό που με εκπλήσσει είναι ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν». Και υποστήριξε ότι τα έθνη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα Στενό για πετρέλαιο, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, «θα πρέπει να μας ευχαριστούν».

«Θα ήθελα να πάρω την Κούβα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για την Κούβα. Τη χαρακτήρισε «αποτυχημένο κράτος», αφού πλέον «δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν πετρέλαιο. Θα ήθελα να την πάρω», είπε.

Και όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοεί, είπε ότι «θα ήθελε να την πάρει με κάποιο τρόπο», γιατί θα μπορούσε να κάνει «ωραία πράγματα» εκεί.

Είπε ότι «του αρέσει πολύ η Κούβα, είναι ωραίο νησί, έχει πολύ ωραίο κλίμα». Επίσης, «του αρέσουν πολύ οι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί».